WADA onderzoekt ‘Russische’ livery van Haas

WADA, het Wereldantidopingagentschap, onderzoekt of de ‘Russische’ kleurstelling die Haas op donderdag onthulde in strijd is met de straf die Rusland eind 2020 kreeg van het internationaal sporttribunaal CAS. Dat meldt Autosport.

In december oordeelde het internationaal sporttribunaal CAS dat Rusland twee jaar lang niet mag deelnemen aan officiële wereldkampioenschappen. De straf is een gevolg van een door de Russische staat gesteund dopingprogramma tijdens de Olympische Winterspelen van 2014 in Sotsji. Russische atleten mogen tijdens die periode wel onder neutrale vlag meedoen aan een wereldkampioenschap.

Lees ook: Steiner geeft uitleg over invloed familie Mazepin in het team van Haas

De Russische autosportfederatie RAF volgt de richtlijn van het CAS en dus debuteert Nikita Mazepin later deze maand onder neutrale vlag in de Formule 1. Toch zal de Rus later deze maand met Russische kleuren kunnen racen. Haas presenteerde gisteren de VF-21 in een livery met een Russisch tintje. De kleurstelling kwam er dankzij de nieuwe titelsponsor Uralkali, het Russisch meststofbedrijf van Dmitri Mazepin, de vader van coureur Nikita. Volgens het team was de livery zelfs voor het besluit van WADA bedacht en is het dus niet de bedoeling om de sanctie van het CAS te omzeilen.

WADA gelooft die uitleg echter niet en onderzoekt de zaak. Dat heeft het antidopingagentschap bevestigd aan Autosport. “Het WADA is op de hoogte van deze zaak en onderzoekt deze met de relevante autoriteiten”, meldt een woordvoerder. “De onzekerheid lijkt te liggen in de clausule van de uitspraak waarin staat dat Russische atleten ‘niet publiekelijk een nationaal embleem of een ander nationaal symbool van de Russische Federatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot, op hun kleding, uitrusting of andere persoonlijke voorwerpen zullen tonen’.”

Na de onthulling van de VF-21 bevestigde Günther Steiner dat de kleurstelling is goedgekeurd door de FIA. “Het is duidelijk dat we de Russische vlag niet als de Russische vlag mogen gebruiken, maar we kunnen wel die kleuren op een auto gebruiken. Het gaat er om dat een atleet niet de Russische vlag mag tonen en niet het team. Het team is namelijk Amerikaans”, aldus de Haas-teambaas.

Lees ook: Overzicht: dit zijn alle Formule 1-auto’s voor 2021