Haas heeft een goede start gemaakt aan het nieuwe seizoen. Met Ayao Komatsu aan het roer staan de Amerikanen op een knappe zevende plaats in het constructeurskampioenschap. Het team profiteert van de VF-24, een stabiel platform dat elk raceweekend kan meevechten voor een plekje in de top tien. Volgens Komatsu scoort de auto nog beter dan het team had kunnen dromen.

Terwijl teams als Williams, Sauber en Alpine nog puntloos achteraan staan, klopt Haas op de deur bij Visa RB. Het team van Ayao Komatsu heeft al vier WK-punten verzameld tegenover de zeven van de concurrenten uit Faenza. Komatsu uitte zijn verbazing over de goede prestaties bij Formu1a.uno. “Ik had van tevoren nooit gedacht dat we goed genoeg zouden zijn voor de zevende plek”, aldus de Japanner. “Wie had dit ooit kunnen voorspellen?”

Volgens Komatsu koos het team met de VF-24 voor een stabieler platform. De verwachting was dat het team daarmee snelheid zou inleveren, maar gedurende het seizoen makkelijker upgrades zou kunnen aanbrengen. Inmiddels weet de teambaas dat de Haas nu al sneller is dan de simulator deed vermoeden. “Een ‘goedaardige’ auto kan heel langzaam zijn, maar maakt het voor de coureurs ook makkelijker om er meer uit te halen”, is de hypothese van Komatsu.

Upgrades

Binnenkort kunnen we zien of de geplande upgrades van Haas het team nóg sneller gaan maken. Het Duitse Auto, Motor und Sport weet te melden dat de auto van Kevin Magnussen tijdens de GP van China wordt voorzien van de nodige aanpassingen. Teamgenoot Nico Hülkenberg moet nog even wachten, zijn VF-24 wordt pas tijdens het weekend in Imola onder handen genomen.

