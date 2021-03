Steiner geeft uitleg over invloed familie Mazepin in het team van Haas

Volgens Günther Steiner is de rol van de familie Mazepin bij het team van Haas duidelijk. Nikita is coureur, het bedrijf van zijn vader Dmitri, Uralkali, is de titelsponsor. Verder is er volgens de Haas-teambaas niets aan de hand. “Er zijn geen verdere gesprekken gevoerd met meneer Mazepin.”

Met een opvallend Russisch getinte livery, Nikita Mazepin als een van de coureurs en Uralkali als titelsponsor oogt Haas komend seizoen plots erg Russisch. De rol van familie Mazepin, met aan het hoofd miljardair Dmitri Mazepin, in het team van Haas lijkt dan ook niet te onderschatten. Volgens teambaas Günther Steiner valt dat best wel mee en moet er achter de Russische livery ook niet teveel gezocht worden.

Lees ook: Afrekenen met zijn reputatie zal grootste strijd in 2021 zijn voor Nikita Mazepin

“Het zijn dezelfde kleuren als de Verenigde Staten. Ook Gene (Haas, teameigenaar, red.) vindt de kleurstelling mooi, anders zou hij het niet hebben goedgekeurd.” Maar welke rol speelt de Russische familie nu precies in het Amerikaanse team? “Nikita is onze coureur en Uralkali is de titelsponsor, dat is hun rol. Nikita zal zich net als alle andere coureurs moeten bewijzen.”

Er is volgens Steiner voorlopig dus ook totaal geen sprake van een overname van het team door de Russische miljardair. “Op dit moment worden er geen gesprekken gevoerd over een aandeelhouderschap van meneer Mazepin in het team. Het team is van Gene Haas, over dat onderwerp wordt verder niet gesproken”, aldus de Italiaan.

Lees ook: From Russia with Love? Haas toont nieuwe 2021-kleurstelling met Russisch tintje

In de Preview Special van FORMULE 1 is een uitgebreid portret te lezen over F1’s meest gehate man. In het dubbeldikke nummer kijken Rob Kamphues en Renger van der Zande samen per team vooruit op 2021. Verder een verhaal over het ontstaan van liveries en een interview met McLaren-mastermind James Key. De Preview Special is hier te bestellen en wordt gratis thuisbezorgd.