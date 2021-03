Afrekenen met zijn reputatie zal grootste strijd in 2021 zijn voor Nikita Mazepin

Het werk van Haas-perschef Stuart Morrison was de afgelopen seizoenen met Kevin Magnussen, Romain Grosjean en de populaire Günther Steiner nog redelijk overzichtelijk. Natuurlijk, er waren aanvaringen tussen de twee coureurs, er was de Rich Energy-saga en het ongeluk van Grosjean vorig jaar maar dat verbleekt bij storm van #WeSayNoToMazepin-kritiek sinds Nikita Mazepin tekende voor Haas en kort daarna een filmpje de wereld in slingerde.

Als zijn eerste echte sessie met de internationale pers een voorproefje was, staat Haas-coureur Nikita Mazepin nog een lang 2021 te wachten wat betreft ontmoetingen met het journaille. Sinds zijn geruchtmakende video op Instagram waarop was te zien hoe de miljardairszoon een vrouw die op de achterbank van een auto zat bij haar borst greep, heeft hij zich nog maar mondjesmaat uitgelaten over zijn gedrag. Maar vandaag tijdens zijn eerste virtuele sessie als Haas-coureur moest hij eraan geloven, er zaten zo’n 150 journalisten klaar om hem door te zagen over het gebeuren.

De Rus ondergaat het lijdzaam, deze sessie was tot in de puntjes voorbereid en het doel vandaag was boetedoening. “De promotie van Formule 2 naar Formule 1 betekent dat je plotseling een rolmodel wordt voor jonge kinderen die hetzelfde willen bereiken. Dat wil zeggen dat je je gedrag daar ook op aan moet passen. Dat heb ik niet meteen gedaan. Ik heb ook geleerd dat je behalve goed gedrag ook moet nadenken over hoe je je op social media manifesteert.”

Of hij zijn excuses heeft aangeboden aan de vrouw, wilde hij niet zeggen: “Dat is privé.” Om daar laten nog heilzaam aan toe te voegen: “Als mensen moeten we een bepaald gedrag naar elkaar laten zien om te kunnen leven in een kalme en humane wereld.” Duidelijk te zien was de verzuchting toen iemand tussendoor vroeg of hij een idool had als kind en of hij dacht teamgenoot Mick Schumacher dacht te kunnen verslaan. “Ik heb hem al eens verslagen met gelijk materiaal, het is ook andersom geweest. Ik kan deze vraag beter beantwoorden na 23 races.”

Maar daarna ging het verder over de video in december tot perschef Morrison vriendelijk doch dringend verzocht vragen te stellen over Haas en ander Formule 1-gerelateerde zaken. Daarmee was het niet klaar met prikkelende vragen: “Je hebt vorig jaar redelijk wat strafpunten verzameld, je bent ooit geschorst na een handgemeen (met Calum Illot, red.) waarbij je hem in het gezicht sloeg, ben je bang dat stewards je zullen zoeken?”, vraagt een Britse journalist.

“De Formule 1 vraagt een andere benadering van gevechten, ik weet zeker dat dit niet zal gebeuren”, belooft Mazepin die zei alle regels van het F1-handboek nog eens goed te hebben gelezen. “Ik begrijp ze nu van voor naar achter en om om de Senna-quote weer eens aan te halen: als er een gat is en je duikt er niet meer in, ben je geen coureur meer… Je moet de kans grijpen als deze zich voordoet. Als jij het niet doet, doet iemand anders het. Soms ga je als coureur te ver en dan moet je beslissing van de stewards respecteren, zo heeft iedereen zijn rol in de Formule 1.”

Zijn team Haas draagt sinds vandaag de naam van Uralkali, het bedrijf dat onderdeel uitmaakt van het concern van zijn vader. Het Russische bedrijf maakt flink wat miljoenen over naar Haas waarmee het team in rustigere vaarwater is geraakt. Mogelijk is het een kwestie van tijd voordat het in zijn geheel wordt overgenomen. Daarmee zijn er sterke paralellen te trekken met de situatie van Lance Stroll, ondanks podiumplekken en een poleposition vorig jaar raakt de Canadees het predikaat van pay-driver niet kwijt.

Mazepin schudt het van zich af: “Als je in de Formule 1 wilt terechtkomen, heb je een goed pakket nodig. Iedere coureur heeft dat, links of rechtsom. Ik ben niet de enige coureur die met die kritiek te maken heeft, het doet me weinig. Ik ben trots op mijn familie en mijn vader. Ik zal het negatief opvatten, het is juist een uitdaging om mij te bewijzen in de Formule 1. En dat zal ik doen.” Mazepin beloof beterschap, in alle opzichten. Maar of hij de kritiek doet verstommen is nog maar zeer de vraag.