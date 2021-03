Mazepin denkt in 2021 zijn criticasters voor zich te kunnen winnen

Al drie maanden lang worden tweets van het team Haas steevast beantwoord met de hashtag #wesaynotoMazepin, de in de Formule 1 debuterende Rus is de meest gehate man voordat het seizoen goed en wel begonnen is. Zelf zegt hij nu vastbesloten te zijn om zijn criticasters voor zich te winnen.

Veel heeft Nikita Mazepin niet van zich laten horen sinds de geruchtmakende affaire rond een filmpje dat hij postte op Instagram. Daarop was te zien hoe hij een vrouw betastte die op de achterbank van een auto zat. Hij verwijderde de video snel, maar zo snel als het verwijderd werd, werd het op sociale media gedeeld wat tot de nodige commotie leidde. Haas, zijn werkgever voor 2021, veroordeelde het ongepaste gedrag van Mazepin, maar de Rus behield tot groot ongenoegen van veel Formule 1-fans zijn stoeltje.

In een interview met de Russiche televisie in januari was hij nog allesbehalve schuldbewust. “Er zijn bepaalde redenen voor het feit dat ik anders behandeld word”, vertelde Mazepin. “Dat heeft niets te maken met mijn prestaties in de racerij. Maar het doet me helemaal niks.” In gesprek met ESPN deze week is de toon flink gematigder.

“Laat ik voorop stellen dat mijn acties in december totaal verkeerd waren”, aldus Mazepin. “Daar neem ik alle verantwoordelijkheid voor, ik heb geleerd en kan met zekerheid zeggen dat ik anders ben gaan aankijken tegen dit soort dingen, dus dat is wel een klein beetje positief.” Verder is Mazepin toch ook weer niet van plan zich buiten de baan anders te gedragen dan normaal.

“Er zijn mensen die de afgelopen 22 jaar bij mij zijn geweest en zij weten wie ik ben. Het is moeilijk om fake te zijn en ik ben allesbehalve dat. Ik zal mezelf blijven buiten de baan, zoals ik altijd geweest ben. Ik heb ups en downs gehad, dat hoort bij het leven. Ik denk dat vooral mijn prestaties voor zich moeten spreken.”

De Rus kreeg meer dan eens penaltypunten aan zijn broek, bij de laatste race in Bahrein vorig jaar werd hij nog bestraft voor zijn verdedigingstactieken waarbij hij Felipe Drugovich van de baan drukte. “Ik geloof dat ik een hele goede racer ben op de baan, ik ben snel. Ik kijk er enorm naar uit om de mensen die het nu niet zo op mij hebben voor me te winnen. Hopelijk verandert dan de algemene opinie over mij.”

