Tost twijfelt aan Mazepin: ‘Coureurs die slim zijn en zich gedragen, komen het verst’

Alpha Tauri-teambaas Franz Tost heeft de rookies van 2021 langs de meetlat gelegd en waar hij een mooie toekomst ziet voor Yuki Tsunoda en Mick Schumacher, zet hij vraagtekens bij Haas’ Nikita Mazepin. ‘Coureurs die weten wat ze doen en zich goed gedragen, komen het verst’.

Tost staat bekend als een uitstekende talentscout en begeleider van jonge coureurs. Zo ontfermde hij zich bij Alpha Tauri-voorloper Toro Rosso over rijders als Sebastian Vettel, Max Verstappen en Daniel Ricciardo, terwijl hij eerder hielp Ralf Schumacher naar de Formule 1 te brengen.

In interview met Auto, Motor und Sport werpt de Oostenrijker zijn blik desgevraagd op de rookies van 2021 en aanstaand Haas-coureur Mazepin komt er daarbij niet goed vanaf. Dit vooral vanwege de reeks incidenten waar hij op en naast de baan bij betrokken is geweest.

“Het gaat er uiteindelijk toch om dat je als coureur een goed stel hersenen hebt en deze ook achter het stuur kan gebruiken”, stelt Tost. “In al mijn jaren in de autosport, heb ik namelijk wel gemerkt dat coureurs die intelligent zijn, weten wat ze doen en zich goed gedragen, het verst komen.”

‘Schumacher gaat slagen’

Wat hersenen betreft, zit het met Mazepins Haas-teamgenoot Mick Schumacher wel goed, denkt Tost. “Je hebt soms jonge coureurs die in een Formule 1-auto stappen en geen idee hebben wat ze overkomt, maar Mick is iemand die eerst goed om zich heen kijkt en dan verder leert.”

Volgens Tost zijn er coureurs die ‘razendsnel zijn zonder te weten waarom’, maar valt de jonge Schumacher – in positieve zin – niet in die categorie. “Hij neemt het stap-voor-stap en neemt wat hij opsteekt echt mee. Daar is hij heel sterk in. Daarom ben ik overtuigd dat hij gaat slagen in de Formule 1.”

‘Tsunoda kan verrassen’

Tsunoda, die bij Tosts eigen Alpha Tauri instapt, kan volgens hem op zijn beurt verrassen. “Yuki past wat je hem vertelt ontzettend snel toe, wat een goed teken is. Hij weet wat hij met een auto kan en heeft een goed gevoel voor het remmen en snelle bochten. Als we een goede auto hebben, kan hij zeker verrassen.”

