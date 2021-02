Tost ziet weg terug naar Red Bull voor Gasly ‘als hij zo doorgaat als in 2020’

Pierre Gasly werd in 2019 al na twaalf races voor Red Bull Racing afgedankt en teruggezet naar het toenmalige Toro Rosso – wat nu Alpha Tauri is – maar teambaas Franz Tost ziet nog wel een weg terug naar Red Bull voor de Fransman.

De voorwaarde daarvoor? “Dat hij zo doorgaat en blijft racen als in 2020”, vertelt Tost aan de Gazzetta dello Sport. “Dan heeft hij zeker een kans om terug te gaan naar Red Bull of om naar een ander goed team over te stappen. Hij heeft namelijk alles in huis wat nodig is om succesvol te zijn.”

Niet dat Tost Gasly graag kwijt zou zijn, overigens. “We houden hier van hem.” En dat gevoel is wederzijds, denkt Alpha Tauri’s teambaas. “Ik denk dat Pierre hier gelukkig is en ook van het team houdt.”

Gasly lijkt ook herboren sinds hij is teruggeplaatst naar Red Bulls ‘zusterteam’. Zo pakte hij in de tweede helft van 2019 nog een podium – wat hem eerder bij Red Bull niet lukte – en won hij in 2020 zelfs een race, de knotsgekke Grand Prix van Italië.

“We zouden natuurlijk ook dit jaar graag weer een race winnen”, erkent Tost, die echter ook toegeeft dat dit er normaliter niet inzit en hier een bizarre samenloop van omstandigheden zoals op Monza voor nodig is. Maar: “We hadden toen ook gewoon een snelle auto en Gasly reed ijzersterk.”

