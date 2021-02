Tsunoda: ‘Ben niet bang om fouten te maken en wil daar van leren’

Alpha Tauri-nieuwkomer Yuki Tsunoda is niet bang om fouten te maken in zijn debuutjaar. Het liefst zo min mogelijk, natuurlijk: “Maar fouten maken is in het begin onvermijdelijk.”

Dat stelt de twintigjarige Japanner – vorig jaar derde in de Formule 2 – in interview op Alpha Tauri’s eigen website. “Dit wordt mijn rookieseizoen en ik ga vanaf het begin hard pushen, om zo snel mogelijk gewend te raken aan de auto”, klinkt het strijdlustig.

“Ik ben daarbij niet bang om fouten te maken. Ik wil natuurlijk zo min mogelijk fouten maken, maar het is in het begin onvermijdelijk. Ik ben er echter ook zeker van dat ik van mijn fouten zal leren, zoals ik vorig jaar in de Formule 2 ook heb gedaan.”

Zijn afgelopen Formule 2-seizoen was volgens Tsunoda sowieso heel belangrijk voor zijn persoonlijke groei. “Zowel wat het rijden betreft als mentaal en voor hoe ik het racen benaderde. Ik denk dat ik in 2020 veel beter ben geworden. Het was een succesvol jaar, één van de beste jaren uit mijn carrière.”

Tsunoda is natuurlijk een nieuwkomer in de Formule 1, maar wordt uitgebreid klaargestoomd door Alpha Tauri. Zo werkte hij vorige week een privétest af op Imola en staan er ook voor eind februari nog testdagen op de Italiaanse omloop ingeroosterd.

