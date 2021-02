Tsunoda kiest racenummer 22 en legt uit waarom: ‘Nummer dat ik wou, was al ingenomen’

Yuki Tsunoda heeft zijn racenummer bekendgemaakt. De Japanner, die volgende maand zijn F1-debuut maakt voor Alpha Tauri, zal met nummer 22 op zijn auto rijden. Dat is niet de eerste keuze van Tsunoda, want ‘het nummer waarmee ik in de karting racete, is in de F1 al ingenomen door Sergio Pérez’.

De 20-jarige Tsunoda is komend seizoen de jongste coureur op de grid. De Japanner zal rijden met het nummer 22, een keuze die verschillende redenen heeft. “Het nummer waarmee ik in de karting racete was 11, maar in de F1 is dat al ingenomen door Sergio Pérez”, legt Tsunoda uit.

11 was bezet, dus verdubbelde Tsunoda dat nummer. “Ik verdubbelde het tot 22, wat ik ook leuk vond omdat het het nummer was van Jenson Button toen hij het wereldkampioenschap won in 2009. Button is een coureur waar ik veel respect voor heb. Tot slot is het ook het nummer dat gebruikt wordt door de Japanse coureur Takuma Sato.”

Naast Tsunoda maakten eerder ook de andere rookies, Mick Schumacher en Nikita Mazepin, hun racenummers voor komend seizoen bekend. Schumacher junior kiest voor nummer 47. “Vier en zeven zijn twee van de nummers die ik erg leuk vind”, vertelde Schumacher in december. “Omdat ze allebei al bezet zijn (door Norris en Räikkönen, red.), denk ik dat 47 de beste keuze is.”

Teamgenoot Mazepin kiest voor 9. Dat nummer was van 2014 tot en met 2018 in handen van Marcus Ericsson, maar komt in 2021 terug vrij omdat de Zweed dan twee jaar niet meer in de F1 heeft gereden.

