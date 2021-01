Video: In het spoor van Yuki Tsunoda tijdens de Young Drivers Test

Alpha Tauri gunt Formule 1-liefhebbers met een nieuwe video een blik achter de schermen tijdens de Young Drivers Test. Afgelopen maand nam Yuki Tsunoda, die in maart zijn GP-debuut maakt, deel aan de testdag op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Van een babbeltje met teambaas Franz Tost tot de debrief, Alpha Tauri volgde de 20-jarige Japanner in voorbereiding naar en tijdens de test.

Lees ook: F2-teambaas over Tsunoda: ‘Misschien heeft hij wel iets van Max Verstappen in zich’

Yuki Tsunoda is komend seizoen een van de drie debutanten in de Formule 1. In november kreeg de Japanner in Imola de kans voor het eerst kennis te maken met een Formule 1-auto en na afloop van vorig seizoen nam hij deel van de Young Drivers Test in Abu Dhabi. Alpha Tauri volgde Tsunoda op de voet met een camera voor en tijdens de test. Een praatje met teambaas Tost, de jump out test voor de FIA en de debrief, het Italiaanse team toont het allemaal in deze video.

Uw cookieinstellingen laten het tonen van deze content niet toe. statistics, marketing Wijzig uw instellingen om deze content te zien.

Lees ook: ‘Tsunoda gaat twee keer met Alpha Tauri op Imola testen’