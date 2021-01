‘Tsunoda gaat twee keer met Alpha Tauri op Imola testen’

De kans is groot dat de Japanse nieuwkomer Yuki Tsunoda in elk geval het circuit van Imola straks als zijn broekzak kent: Alpha Tauri zou van plan zijn de jongeling liefst vijf dagen te laten testen op het Italiaanse circuit.

Imola is daarbij sowieso al bekend terrein voor Tsunoda, want hij testte er in november ook al met een in Alpha Tauri-kleuren gespoten Toro Rosso uit 2018. Diezelfde bolide krijgt hij volgens Motorsport-Total wederom tot zijn beschikking bij een aantal testdagen die het team hem op Imola wil laten afwerken.

De eerste testdagen zouden daarbij volgende week op het programma staan, met vervolgens ook eind februari nog een reeks testdagen. Behalve dat Alpha Tauri Tsunoda op Imola wil klaarstomen voor zijn debuutseizoen, zou het ook vaste waarde Pierre Gasly er alvast willen laten warmdraaien.

Dat Alpha Tauri net als Ferrari heeft besloten behoorlijk wat testdagen met een oudere auto in te roosteren, is ook een reactie op het geringe aantal wintertestdagen. Voor aanvang van het seizoen staan er slechts drie testdagen in Bahrein op het programma, waar elk team maar één auto mag inzetten.

Alpha Tauri zou er volgens Motorsport-Total overigens op inzetten bij de tweede reeks testdagen op Imola haar 2021-auto alvast zijn eerste meters te laten maken, in dat geval onder het mom van een filmdag (of twee) waarop maximaal honderd kilometer gereden mag worden op demonstratiebanden. Voor tests met een 2018-auto gelden dat soort restricties niet.

