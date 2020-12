F2-teambaas over Tsunoda: ‘Misschien heeft hij wel iets van Max Verstappen in zich’

Yuki Tsunoda, de Japanner die volgend jaar zijn F1-debuut maakt bij Alpha Tauri, kan Pierre Gasly het vuur aan de schenen leggen. Dat zegt Trevor Carlin, in de Formule 2 teambaas van Tsunoda. “Ik zie geen reden waarom hij niet hetzelfde zou kunnen als Lando Norris.”

Vorige week bevestigde Alpha Tauri Yuki Tsunoda als nieuwe teamgenoot van Pierre Gasly in 2021. Tsunoda is sinds 2019 onderdeel van het opleidingsprogramma van Red Bull en reed dit jaar in de Formule 2 voor het Britse Carlin. Met drie overwinningen, zeven podiumplaatsen en de derde plaats in het kampioenschap maakte de Japanner als rookie indruk. Die prestatie zorgt ervoor dat zijn Trevor Carlin, zijn teambaas in de F2, hoge verwachtingen heeft voor het eerste F1-seizoen van Tsunoda.

Lees ook: Toen Franz Tost besloot dat Max Verstappen zo snel mogelijk in de F1 moest rijden

“De tijd zal leren waar hij eindigt in de pikorde, maar ik denk dat hij een heel mooie toekomst voor zich heeft”, vertelt Carlin aan Motorsport.com. “Zolang hij niet overweldigd raakt door het F1-milieu zie ik geen reden waarom hij niet hetzelfde zou kunnen als Lando Norris. En misschien heeft hij wel iets van Max Verstappen in zich.”

“Hij leert en begrijpt de auto heel snel en hij heeft natuurlijk talent, dus het is zaak om dat aan te passen aan ieder kampioenschap en daarmee verder te gaan”, vervolgt Carlin. “Als hij de F1 net zo snel oppikt als de F2, dan legt hij Pierre het vuur aan de schenen zodra ze terugkeren in Europa.”

De laatste coureur die via Carlin de Formule 1 bereikte, was Lando Norris. Volgens Trevor Carlin is Tsunoda net als zijn voorganger klaar voor de stap naar de koningsklasse. “Hij mist ten opzichte van Lando wat ervaring, maar de snelheid en het begrip van hoe hij een racewagen moet besturen is er. Hij is er absoluut klaar voor”, aldus de Britse F2-teambaas.

Lees ook: Jaarlijkse FIA-prijzenregen: awards voor Hamilton, Räikkönen, Tsunoda en medisch personeel Bahrein