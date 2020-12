Haas laat kwestie rond Mazepin rusten: ‘Hij rijdt in 2021’

Haas heeft zijn coureurskoppel voor 2021 nog maar eens bevestigd. Met andere woorden: de ophef rondom het gedrag van Nikita Mazepin en diens controversiële video op social media is intern besproken en afgehandeld. Dat laat het team middels een verklaring weten.

Eerder deze maand circuleerden beelden op sociale media van Mazepin, die hij op zijn Instagram Stories een video deelde. Daarop was te zien dat hij een vrouw betastte die op de achterbank van zijn auto zat. Hij verwijderde de video snel, maar zo snel als het verwijderd werd, werd het op sociale media gedeeld wat tot de nodige commotie leidde. Haas, zijn werkgever voor 2021, veroordeelde het ongepaste gedrag van Mazepin.

‘Intern afgehandeld’

“Haas F1 keurt het gedrag van Mazepin in de video op sociale media af”, liet het team 9 december in een verklaring weten. “Het feit dat deze video gedeeld werd op sociale media is weerzinwekkend. De kwestie wordt intern afgehandeld en er zullen op dit moment geen verdere opmerkingen gemaakt worden”, zo sloot Haas de verklaring af. Mazepin zelf bood ook zijn excuses aan: “Als Formule 1-coureur moet ik me aan een hogere standaard houden en ik erken dat ik mezelf en anderen teleurgesteld heb.”

Maar daarmee was de kous wat betreft vele Formule 1-fans nog niet af. De afgelopen dagen werd er onder de hashtag #WeSayNoToMazepin op allerlei manieren opgeroepen om de Rus alsnog zijn stoeltje in de Formule 1 te weigeren. Daar wil het Amerikaanse team niet aan: “Zoals we in onze verklaring op 9 december hebben geschreven, is de kwestie intern besproken. We zullen verder geen commentaar geven.”

Het noodlijdende Haas is afhankelijk van de financiële injectie die Mazepin meeneemt naar het team. Diens vader is van zins op termijn een Formule 1-team te kopen, hij ving eerder al bot bij Force India/Racing Point en zou nu zijn zinnen hebben gezet op Haas.

