Formule 1 en FIA reageren in verklaring op ‘ongepaste acties’ Mazepin

De Formule 1 en bestuursorgaan FIA steunen het Haas F1-team in reactie op de ‘ongepaste acties’ van Nikita Mazepin, die dinsdagnacht een ongepaste video deelde op Instagram. Zij benadrukken in de verklaring dat ‘de ethische principes’ en ‘ diverse en inclusieve cultuur’ van de sport ‘van het grootste belang’ zijn. Haas zal de kwestie, dat het team als ‘weerzinwekkend’ bestempelde, intern behandelen.

Woensdag circuleerden beelden op sociale media van Mazepin, die op dinsdagnacht op zijn Instagram Stories een video deelde waarop te zien was dat hij een vrouw betastte die op de achterbank zat. Hij verwijderde de video snel, maar zo snel als het verwijderd werd, werd het op sociale media gedeeld wat tot de nodige commotie leidde. Haas, zijn werkgever voor 2021, veroordeelde het ongepaste gedrag van Mazepin.

“Haas F1 keurt het gedrag van Mazepin in de video op sociale media af”, liet het team in een verklaring weten. “Het feit dat deze video gedeeld werd op sociale media is weerzinwekkend. De kwestie wordt intern afgehandeld en er zullen op dit moment geen verdere opmerkingen gemaakt worden”, zo sloot Haas de verklaring af.

De Formule 1 en de FIA hebben nu in een gezamenlijke verklaring laten weten Haas te steunen in de kwestie. “We steunen het Haas F1-Team ten zeerste in haar reactie op de recente ongepaste acties van coureur Nikita Mazepin. Mazepin heeft publiekelijk zijn excuses aangeboden voor zijn slechte gedrag en deze kwestie zal intern afgehandeld worden door Haas F1. De ethische principes en diverse en inclusieve cultuur van onze sport zijn van het grootste belang voor de FIA ​​en de Formule 1”, valt in de verklaring te lezen.

Mazepin, die dit seizoen vijfde eindigde in het Formule 2-kampioenschap en daarmee genoeg punten pakte voor de benodigde superlicentie, bood woensdag zijn excuses aan via sociale media. “Ik wil me graag verontschuldigen voor mijn recente acties, zowel voor mijn ongepaste gedrag als het feit dat het gedeeld werd op sociale media. Het spijt me, ook voor het feit dat ik Haas in de verlegenheid heb gebracht. Als Formule 1-coureur moet ik me aan een hogere standaard houden en ik erken dat ik mezelf en anderen teleurgesteld heb”, aldus Mazepin, die zijn verklaring afsloot met de belofte dat hij hiervan zal leren.

De vrouw in kwestie reageerde ook op de commotie. Zij stelde dat het ‘niks voorstelde’ omdat het om een ‘onderling grapje’ ging. “Het spijt me oprecht. Ik kan je verzekeren dat hij een goed persoon is en hij zou nooit iets doen om mij pijn te doen of te vernederen.”