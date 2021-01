Mazepin over kritiek: ‘Er zijn bepaalde redenen voor het feit dat ik anders behandeld word’

Hoewel hij zijn debuut zelfs nog moet maken , heeft Nikita Mazepin al veel kritiek te verduren gekregen. Daar trekt de jonge Rus zich weinig van aan. “Ik ben de kritiek gewoon, maar het doet me helemaal niks.”

Nikita Mazepin kwam vorige maand in opspraak door een controversiële video op social media en ook zijn gedrag op de baan stond de afgelopen jaren meermaals ter discussie. Op sociale media werd de laatste weken onder de hashtag #WeSayNoToMazepin op allerlei manieren opgeroepen om de Rus alsnog zijn stoeltje in de Formule 1 te weigeren. Haas, zijn werkgever voor 2021, veroordeelde het ongepaste gedrag van Mazepin, maar de Rus behield zijn stoeltje.

In gesprek met het Russische Match TV maakt Mazepin duidelijk dat hij zich weinig aantrekt van de kritiek. “Er zijn bepaalde redenen voor het feit dat ik anders behandeld word”, vertelt Mazepin. “Dat heeft niets te maken met mijn prestaties in de racerij. Ik ben de kritiek gewoon, maar het doet me helemaal niks.”

Hij is niet de eerste Russische coureur die onfair wordt behandeld, zo stelt Mazepin. Onder meer zijn voorgangers Daniil Kvyat en Sergey Sirotkin maakten hetzelfde mee. “Dat zijn echt goede racers en echte professionals. Maar soms werden er dingen over hen gezegd die gewoon niet terecht waren, maar zo gaat het nu eenmaal. Het is een feit dat Russen anders behandeld worden en dat is voor mij geen verrassing.”

Mazepin denkt dat hij misschien wel de meest bekritiseerde Russische coureur ooit is. “Ik geloof niet dat er een Russische coureur is waar zoveel onrust omheen hangt en die zoveel haat krijgt als ik”, stelt hij. “Ben ik daarop voorbereid? Het is onderdeel van m’n leven”, aldus de Haas-coureur.

