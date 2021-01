Steiner: ‘Schumacher en Mazepin de kans geven om fouten te maken, zo kunnen ze leren’

Dat Haas in 2021 met Mick Schumacher en Nikita Mazepin kiest voor twee jonge rookies, is onderdeel van de nieuwe financiële strategie van het Amerikaanse team. Dat zegt Günther Steiner in gesprek met La Gazzetta dello Sport. Volgens Steiner kan Haas zo meer geld te steken in de ontwikkeling van de nieuwe auto voor 2022.

Haas nam eind vorig jaar afscheid van Romain Grosjean en Kevin Magnussen en kiest in 2021 met Mick Schumacher en Nikita Mazepin voor een jong rijdersduo. Die keuze komt er vooral uit financiële overweging en met het oog op de nieuwe reglementen in 2022. De Amerikaanse renstal wil namelijk minder geld uitgeven aan haar coureurs zodat het team zich financieel kan focussen op de ontwikkeling van de 2022-auto.

Op die manier wordt 2021 een overgangsjaar waarin de twee rookies kunnen wennen en leren. “Dit was het juiste moment om met nieuwe coureurs in zee te gaan, juist omdat 2021 een overgangsjaar zal zijn. We gaan uit van de veronderstelling dat je fouten moet maken om te leren, en we willen Schumacher en Mazepin de kans geven om die fouten te maken. In 2022 komen nieuwe regels en die bieden veel mogelijkheden”, vertelt Steiner aan La Gazzetta dello Sport.

Door de prestaties van andere jonge coureurs de afgelopen jaren heeft Steiner vertrouwen in de keuze voor twee rookies. “Steeds meer jonge coureurs drukken hun stempel op de Formule 1. Ik denk aan Charles Leclerc die in zijn tweede seizoen races won en aan Lando Norris die het heel goed doet. Ze kosten veel minder geld en dat geld steken we liever in de auto van 2022 dan in coureurs”, herhaalt de Italiaan het financiële aspect van de beslissing.

Over de ophef rondom het gedrag van Mazepin en diens controversiële video op social media wil Steiner niet reageren. “Over Nikita wil ik niet praten, omdat ik bang ben dat mijn woorden verkeerd zullen worden uitgelegd. We hebben het probleem intern opgelost”, aldus de Haas-teambaas.

