Binotto over Schumacher bij Haas: ‘Opleiden voor Ferrari-zitje’

Ferrari heeft Mick Schumacher in 2021 bij Haas geplaatst met de bedoeling hem te ontwikkelen tot Ferrari-coureur voor de toekomst. Dat benadrukt Mattia Binotto. Volgens de Ferrari-teambaas is dat een van de belangrijke aspecten van een samenwerkingsverband met een klantenteam. “Het is belangrijk dat we klantenteams of partners hebben waarop we kunnen rekenen om onze coureurs te ontwikkelen.”



Mick Schumacher rijdt volgend jaar tijdens zijn debuutseizoen voor Haas. Schumacher, lid van de Ferrari Driver Academy, komt zo terecht bij een van de klantenteams van Ferrari. “Dat is voor ons een geweldige kans, die de kracht van onze samenwerking laat zien”, vertelt Binotto aan Racer.

De keuze om Schumacher bij Haas te laten debuteren is gemaakt met het oog op de toekomst. “Mick maakt deel uit van onze FDA (Ferrari Driver Academy, red.) en het FDA-programma is er niet om coureurs voor F1 te ontwikkelen, maar om coureurs te ontwikkelen die ooit voor Ferrari mogen rijden, in een rode auto”, legt Binotto uit.



“Als je van F2 overstapt naar de F1, kan een coureur in zijn allereerste jaar niet meteen in een rode auto (Ferrari, red.) rijden, want dat zou een te grote verantwoordelijkheid zijn voor iemand met onvoldoende ervaring.” De uitleenbeurt van Schumacher toont volgens Binotto het belang van de samenwerkingen met klantenteam. “Het is een belangrijk dat we weten dat we klantenteams of partners hebben waarop we kunnen rekenen om onze coureurs in de F1 verder te ontwikkelen”, aldus de Italiaan.



