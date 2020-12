Tost: ‘Een coureur heeft behoefte aan drie jaar bij Alpha Tauri om te overleven bij Red Bull’

Volgens Franz Tost is het aangewezen dat een coureur drie jaar bij Alpha Tauri blijft alvorens hij overstapt naar Red Bull. Alex Albon en Pierre Gasly promoveerden na iets meer dan een jaar bij op het opleidingsteam naar de hoofdmacht, maar beiden slaagden er niet in de hoge verwachtingen bij Red Bull in te lossen. “Red Bull zit op een ander niveau.”

Toro Rosso, tegenwoordig Alpha Tauri, is voor veel Red Bull-talenten de eerste stap in de Formule 1 geweest. Onder meer Daniil Kvyat, Pierre Gasly en Alex Albon kregen van Helmut Marko de kans na een jaartje Toro Rosso te promoveren naar Red Bull. Daar bleken ze plots de hoge verwachtingen niet in te kunnen lossen. Volgens Alpha Tauri-teambaas Franz Tost is de reden daarvoor duidelijk.

“We hebben geen toverdrankje voor onze coureurs”, vertelt de Oostenrijker in gesprek met Motorsport Magazin. “Sommige coureurs, bijvoorbeeld Verstappen, Ricciardo of Vettel, slagen wel bij Red Bull. Maar soms gebeurt de verandering van team ongepland, zoals toen Sebastian Vettel overstapte naar Ferrari en Kvyat naar Red Bull moest nadat hij slechts een jaar bij ons had gereden. Ik blijf benadrukken dat een coureur behoefte heeft aan drie jaar bij Alpha Tauri om op het niveau te komen zodat ze kunnen overleven bij Red Bull Racing.”

Net als Kvyat maakte ook Gasly en meer recent Albon de overstap naar Red Bull na minder dan twee seizoenen bij het opleidingsteam. Bij de hoofdmacht komen de coureurs in een compleet andere situatie terecht. “Red Bull zit op een ander niveau: Red Bull racet voor overwinningen, Red Bull strijdt voor de wereldtitel, Red Bull moet vooraan staan ​​in het constructeurskampioenschap. Dat betekent dat de coureurs ervaring moeten hebben en daar hebben ze gewoon tijd voor nodig”, legt Tost uit.

“Als een paar ingrediënten om wat voor reden dan ook niet aanwezig zijn, worden zulke jonge coureurs gewoon overweldigd”, vervolgt de Alpha Tauri-teambaas. “En als je mentaal niet honderd procent sterk staat, loop je het risico ten onder te gaan. Ik blijf benadrukken dat we bij Alpha Tauri drie jaar nodig hebben om coureurs op een niveau te brengen dat ze kunnen overleven bij Red Bull Racing.”



