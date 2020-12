Gasly zou nu een kans hebben tegen Verstappen: ‘Ik ben een betere coureur geworden dit jaar’

Pierre Gasly denkt dat hij nu een kans zou hebben tegen Max Verstappen. “Ik weet wat ik kan. Als ik de juiste auto heb, dan maak ik een kans”, denkt de Fransman, die in 2020 naar eigen zeggen een betere coureur is geworden.

In 2019 reed Gasly nog bij Red Bull, maar bij dat team maakte hij geen beste indruk. Max Verstappen was hem vaak de baas en Gasly had moeite om punten te pakken. In de zomer werd hij teruggezet naar het toenmalige Toro Rosso en daar is hij weer opgebloeid. In Brazilië werd hij in 2019 tweede en in 2020 won hij de Italiaanse Grand Prix op Monza. Hij denkt dat hij nu een kans zou hebben tegen Verstappen.

“Tuurlijk weet je het nooit precies, maar ik weet wat ik kan”, vertelt Gasly aan het Duitse Auto, Motor und Sport. “Als ik de juiste auto heb, zoals afgelopen jaar, dan kan ik goed presteren. Ik ben een betere coureur geworden”, beweert hij.

Dat hij een betere coureur is geworden, komt vooral door opgedane ervaring, denkt hij. “Ervaring maakt een groot verschil in de Formule 1. Ik weet nu hoe ik moet samenwerken, hoe ik me beter kan voorbereiden op een raceweekend en ik weet nu hoe ik problemen moet oplossen. Ik kan op veel gebieden nog beter worden, maar dat geldt voor iedereen, ook voor Lewis Hamilton bijvoorbeeld. Als je aan hem deze vraag stelt, geeft hij hetzelfde antwoord”, aldus de Alpha Tauri-kopman.

