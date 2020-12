Marko spreekt Horner tegen: ‘Hülkenberg was een serieuze kandidaat’

Was Nico Hülkenberg voor Red Bull een optie als vervanger van Albon of niet? Christian Horner beweerde afgelopen week van niet, Helmut Marko zegt dan weer van wel. Het Oostenrijkse team koos uiteindelijk voor Sergio Pérez, vooral omdat de Mexicaan een zeer gedetailleerde kennis heeft over de Mercedes-motor. “Hülkenberg reed helaas te weinig dit seizoen.”

Vorige week maakte Red Bull bekend dat Sergio Pérez in 2021 teamgenoot zal zijn van Max Verstappen. Terwijl Christian Horner stelde dat Nico Hülkenberg ‘geen optie was’, vertelt Helmut Marko aan F1Insider dat de Duitser wel degelijk werd overwogen.

“Hülkenberg was een serieuze kandidaat”, klinkt Marko duidelijk. “We hebben de sterke en zwakke punten van de drie kandidaten, Alexander Albon, Sergio Perez en Nico Hülkenberg, uitvoerig geanalyseerd. Uiteindelijk was er maar één ding dat Perez voor had op Hülkenberg: hij heeft de meeste kennis over de Mercedes-krachtbron. Hülkenberg reed helaas te weinig dit seizoen”, legt Marko de keuze voor de Mexicaan uit.

Pérez reed de afgelopen zeven seizoenen met de Mercedes-krachtbron. Nico Hülkenberg reed tussen 2017 en 2019 voor Renault en heeft, ondanks drie raceweekends voor Racing Point dit jaar, dus heel wat minder ervaring met de motor van Red Bulls voornaamste concurrent.

