Horner: ‘Hülkenberg en Vettel zijn nooit echt in beeld geweest’

Nico Hülkenberg en Sebastian Vettel stonden niet op het lijstje bij Christian Horner om Alexander Albon te vervangen, zo bekent de teambaas van Red Bull Racing, ook al heeft hij wel met Hülkenberg gesproken.

Een hereniging met Sebastian Vettel, die vier kampioen werd bij Red Bull, zat er sowieso niet in. Met hem heeft Horner ook niet gesproken, maar met Hülkenberg heeft hij wel gesproken. “We hebben even gebabbeld, maar op het laatst stond hij niet meer op ons lijstje”, zegt Horner ten overstaan van Motorsport. “Maar Nico hoort wel in de Formule 1 thuis”, stelt hij.

Lees ook: Horner over titeljacht met Verstappen: ‘We worden allemaal ongeduldig’

“Wij hadden het geluk dat Sergio Pérez’ contract bij Racing Point niet werd verlengd en hij geduld had. Daarom konden wij zolang wachten met deze beslissing. Wij konden zijn prestaties gewoon niet negeren. Hij heeft grote indruk gemaakt op ons, zeker in de tweede helft van het seizoen. Hij verdient het stoeltje”, aldus de teambaas van Red Bull.

“We willen een zo’n sterk mogelijk team hebben zodat we Mercedes met twee auto’s kunnen aanvallen. Sergio heeft de ervaring, de kennis en gaat volgend jaar een goede teammaat van Verstappen zijn”, denkt Horner.

Lees ook: Verstappen enthousiast over teammaat Perez: ‘Aardige gast, kan goed met hem opschieten’