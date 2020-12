Verstappen enthousiast over teammaat Perez: ‘Aardige gast, kan goed met hem opschieten’

Spaans spreekt Max Verstappen niet maar hij verwacht goed te kunnen opschieten met zijn nieuwe teammaat Sergio Perez. De Mexicaan werd vanmiddag dan eindelijk bevestigd als Red Bull-coureur voor 2021: “Hij brengt wat meer ervaring naar het team, ik ben enthousiast.”

Perez vervangt bij Red Bull de tegenvallende Alex Albon, de Britse Thai die een rol als testcoureur gaat vervullen bij het team. In tegenstelling tot Albon kende Perez juist een uiterst succesvol 2020 waarin hij het seizoen afsloot als vierde in het rijdersklassement. Halverwege het seizoen werd hij de wacht aangezegd door Racing Point/Aston Martin, team Stroll koos voor Sebastian Vettel als vaandeldrager voor het nieuwe seizoen.

‘Hij kan wel Nederlands leren’

En dus kwam Perez op de rijdersmarkt, een kans die de leiding van Red Bull niet wilde laten schieten en op de goedkeuring van Max Verstappen kan rekenen. “Ik denk dat hij een geweldig seizoen heeft gereden, zeker met de auto die hij tot zijn beschikking had”, aldus Verstappen tijdens de persconferentie voorafgaand aan het FIA Price Giving-gala. “Ik ben enthousiast over de aanstaande samenwerking.”

“Hij is een aardige gast, ik denk dat ik wel goed met hem kan opschieten. En hopelijk kunnen we het samen wat moeilijker maken voor Mercedes. Voor mijn eigen presteren verandert er niet zoveel maar maar het zou goed uitkomen als we een tweede hebben die voorin mee kan doen en druk kan zetten. Het is dit jaar lastig voor mij geweest, ik was in mijn eentje tegen de twee Mercedessen. Zij konden altijd antwoorden op welke strategie ik ook deed. Dan is het moeilijk vechten.”

“Ik hoop dat Checo degene is die me kan helpen en ook mij op scherp kan zetten. Het is altijd goed als je een teammaat hebt die je pusht. Checo is heel goed in de races, een hele intelligente coureur. Hij kan het verschil maken volgend jaar.”

Het was duidelijk dat de Nederlander dit seizoen snakte naar steun, een wens die hij ook duidelijk heeft laten horen bij de teamleiding. “Natuurlijk hebben we daarover gesproken, ik heb mijn mening gegeven. Het is lastig voor Alex geweest dit jaar en het is een geweldige jongen. Ik ben ook blij dat hij nog bij het team blijft. Uiteindelijk nemen Helmut Marko, Christian Horner en natuurlijk ook Dieter Mateschitz de beslissing.”

Verstappen werd nog gevraagd naar zijn Spaans: “Nee, dat spreek ik niet. Maar Sergio moet maar Nederlands leren dan, haha.”

Foto: Motorsport Images