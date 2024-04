Nico Hülkenberg heeft zich door zijn carrière bij Haas populair gemaakt. De Duitse coureur zet zich ook in 2024 in de kijker dankzij meerdere finishes in de punten. Zijn contract verloopt aan het einde van dit seizoen, maar naar verluidt is er genoeg interesse vanuit andere teams om de 36-jarige coureur nog langer in de Formule 1 te houden.

Nico Hülkenberg onthulde tijdens het weekend in Suzuka dat hij veel mogelijkheden heeft bij andere teams. Echter, de Haas-coureur heeft voorlopig geen haast om een nieuwe handtekening te zetten. “Ik denk dat het nog vroeg in het seizoen is”, vertelde hij. “Maar de bal is bij verschillende teams al gaan rollen. Ik denk dat het behoorlijk interessante weken gaan worden. Maar persoonlijk heb ik geen grote haast, ik denk niet dat ik morgen een keuze moet gaan maken.”

Alles wijst erop dat het toekomstige Audi-Sauber mikt op een overeenkomst met Hülkenberg. De 36-jarige coureur kan een schat van ervaring naar het team brengen en bezit daarbij ook nog eens over het Duitse paspoort dat het team zo belangrijk vindt. Hülkenberg kan daarmee een uithangbordje worden voor de Duitse fans én de o zo belangrijke sponsors. Als de overstap wordt gemaakt, komt er bij Haas een plekje vrij voor bijvoorbeeld F2-coureur Oliver Bearman.

Carrière Nico Hülkenberg

Het team dat Nico Hülkenberg weet te strikken, tekent voor een veteraan van de Formule 1. De Duitser kent een lange geschiedenis in de sport en is duidelijk niet vies van een transfer. Hij reed voor vijf van de tien teams die in 2024 op de grid staan.

In 2010 debuteerde Hülkenberg voor het team van Williams, om zich twee jaar later aan het toenmalige Force India te binden (nu Aston Martin). In 2013 maakte hij een uitstapje naar Sauber, maar kwam na slechts één seizoen alweer terug bij Force India. Van 2017 tot 2019 was hij coureur voor Renault (nu Alpine). Eenmaal vervangen door Esteban Ocon kluste Hülkenberg bij als reservecoureur. In 2023 kwam hij officieel terug in de Formule 1 toen hij een permanent stoeltje kreeg aangeboden bij Haas.

