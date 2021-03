From Russia with Love? Haas toont nieuwe 2021-kleurstelling met Russisch tintje

Op de nieuwe auto is het nog even wachten – die maakt zijn vuurdoop pas in Bahrein – maar Haas heeft wel haar 2021-livery vast getoond. De kleurstelling van het Amerikaanse team heeft daarbij een overduidelijk Russisch tintje.



Die nieuwe kleurstelling is natuurlijk te danken aan de goed gefinancierde komst van de Russische coureur Nikita Mazepin. Uralkali, het chemieconcern van Mazepins vader, is prominent vertegenwoordigd, net als de Russische driekleur. Dat laatste is wel enigszins frappant, aangezien Mazepin zelf niet onder de Russische vlag mag rijden.

Lees ook: Mazepin debuteert onder neutrale vlag, Russische vlag verboden door dopingsanctie

Ook opvallend: nu de Haas een Russische makeover heeft gekregen, is de traditionele Amerikaanse Stars & Stripes amper nog zichtbaar – op het zwarte deel. Naast Uralkali blijft Haas zelf de meest in het oog springende naam op de auto, wat erop wijst dat het machinebouwbedrijf van Gene Haas – of hijzelf – weer een stevige duit in het zakje doet. Het team heet nu wel officieel Uralkali Haas F1 Team.

(tekst loopt door onder de foto’s)

Naast Mazepin, die met nummer negen zal rijden, is Mick Schumacher natuurlijk de andere Haas-coureur voor 2021. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 Michael Schumacher treedt met startnummer 47 aan voor Haas, dat zo een complete rookie line-up heeft. Nieuw is verder ook de sponsoring van 1&1, een Duits internetbedrijf.

Lees ook: Gene Haas: ‘Niet alleen Ferrari heeft problemen met de motor, Honda en Renault ook’

De nieuwe kleurstelling is zoals gezegd nog op een oude auto gespoten. De echte VF-21 wordt pas bij de wintertest in Bahrein gepresenteerd, met de Ferrari-motor achterin die dan ook pas voor het eerst wordt aangezwengeld. De auto zal na zijn presentatie ook niet veel meer veranderen: Haas komt in 2021 niet met updates, om zich volledig op de regelrevolutie van 2022 te concentreren.