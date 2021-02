Gene Haas: ‘Niet alleen Ferrari heeft problemen met de motor, Honda en Renault ook’

Volgens Gene Haas, eigenaar van het gelijknamige team, heeft niet alleen Ferrari een probleem met zijn motor, maar hebben net alle motorleveranciers een probleem, namelijk dat iedereen tekort schiet ten opzichte van Mercedes. “Ze bouwden een motor waar geen enkel ander team bij in de buurt is kunnen komen.”

Haas beleefde in 2018, het derde jaar in de F1 voor de Amerikaanse renstal, zijn beste seizoen met een vijfde plaats in het constructeurskampioenschap. Sindsdien ging het elk jaar minder met het team van Gene Haas. Afgelopen seizoen scoorde Haas slechts drie punten, het leverde de voorlaatste plaats in het kampioenschap op.

Lees ook: Coronavertraging bij Haas? ‘Ferrari’s motorengineers kunnen niet naar Engeland’

Omdat Haas omwille van financiële redenen vorig jaar zijn auto amper ontwikkelde en in 2021 volop inzet op de regelrevolutie van 2022, is het dit jaar afhankelijk van partner Ferrari als het beter wil presteren dan de afgelopen jaren. “We hebben geen controle over de onderdelen die we van Ferrari krijgen”, vertelt Gene Haas in gesprek met Racer.

“We hebben er vertrouwen in dat Ferrari het probleem (met de motor, red.) kan oplossen. Niet alleen Ferrari heeft een probleem, maar ook Honda en Renault. Iedereen is tekortgeschoten ten opzichte van de Mercedes-motor. Zij bouwden een extreem sterke, brandstofefficiënte en duurzame motor waar geen enkel ander team bij in de buurt is kunnen komen.”

Die overmacht van Mercedes is volgens de Haas-eigenaar niet waar de sport om draait. De Amerikaan mist onvoorspelbaarheid. “Voor mij dat het is de dood geweest van waar de Formule 1 om draait. Mercedes mag dan wel een groot deel van de races domineren, maar wie wil er nu naar een race als je weet wie er steeds gaat winnen? Dat wordt gewoon saai”, aldus Haas.

Lees ook: Steiner moest Gene Haas overtuigen van rookie-duo: ‘Eén stap naar achter, twee vooruit’