Steiner moest Gene Haas overtuigen van rookie-duo: ‘Eén stap naar achter, twee vooruit’

Haas-teambaas Günther Steiner moest teameigenaar Gene Haas naar eigen zeggen wel overtuigen om voor het rookie-duo van Mick Schumacher en Nikita Mazepin te gaan voor 2021. “Dit was geen beslissing voor de korte termijn.”

De afgelopen jaren koos Haas immers telkens voor ervaren krachten, met Romain Grosjean en Kevin Magnussen. Het duo voor 2021 komt daarbij rechtstreeks uit de Formule 2 en heeft op wat testsessies na compleet geen Formule 1-ervaring. Steiner vertelt Motorsport-Total dan ook dat hij Gene Haas eerst moest overtuigen om voor dit jonge tweetal te gaan.

Lees ook: Steiner: ‘Grosjean was als ie z’n dag had razendsnel, verdiende meer respect in de F1′

“We zijn er aan het begin van de zomer al over in gesprek gegaan”, zegt hij tegen de Duitse publicatie. “We hebben toen lang gesproken over wat het beste voor het team zou zijn en hoe verder te gaan – en ik heb hem toen voorgelegd hoe ik het graag zou zien.” Dat Haas niet over één nacht ijs is gegaan, blijkt wel uit hoe de beslissing om Grosjean en Magnussen te laten gaan pas half oktober genomen is.

“Als we er eerder uit waren geweest, had ik Romain en Kevin ook wel eerder laten weten dat we niet met ze verder zouden gaan”, zegt Steiner, die erkent dat Haas wel enkele zorgen had over het onervaren duo Schumacher-Mazepin. “Ik heb hem echter uitgelegd hoe ik het wil aanpakken, en dat dit geen beslissing was voor de korte termijn.”

Haas heeft Schumacher en Mazepin zodoende ook voor meerdere seizoenen vastgelegd. “Mijn doel met deze rookies is om één stap terug te doen en er daarna twee vooruit te zetten.” 2021 is daarbij een leerjaar, met Haas dat ook geen wonderen verwacht van haar 2021-auto, aangezien die van 2020 niet best was. “We kunnen dit jaar veel leren en beter worden, en dan in 2022 resultaten behalen.”

Lees ook: Mazepin over kritiek: ‘Er zijn bepaalde redenen voor het feit dat ik anders behandeld word’