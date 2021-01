Steiner: ‘Grosjean was als ie z’n dag had razendsnel, verdiende meer respect in de F1′

Romain Grosjean heeft in de Formule 1 niet de waardering gekregen die hij had verdiend. Dat meent teambaas Günther Steiner, die bij Haas vijf jaar lang met de inmiddels uit de Formule 1 vertrokken Fransman werkte.

Grosjeans Formule 1-loopbaan eindigde, zoals inmiddels bekend mag zijn, met zijn vurige crash in Bahrein. Hoewel hij de horrorcrash gelukkig wonderwel doorstond, kwam zo na 179 Grands Prix met een knal een voortijdig einde aan een Formule 1-carrière waarvan het slot sowieso al in zicht was, met Haas dat al had besloten hem geen zitje te geven voor 2021.

Op het cv van de 34-jarige Grosjean prijken zo naast die 179 starts uiteindelijk tien podiumplekken, 391 punten en een zevende plek (in 2013) als beste kampioenschapsresultaat. Een prima palmares, al kreeg Grosjean door de jaren heen ook de nodige kritiek te verduren vanwege zijn betrokkenheid bij botsingen, (start)crashes, knullige incidenten en zijn gewoonte zijn ongenoegen over de boordradio te uiten.

Gevraagd door Autosport of Grosjean meer krediet had verdiend, antwoordt Steiner van wel. “Ja. Hij was namelijk absoluut heel snel. Als hij een goede dag had, was Romain één van de beste coureurs van het veld. Soms pushte hij echter te hard en wilde te veel. Dan ging hij over de limiet en kwamen de fouten”, zegt hij over de coureur die nu onderweg lijkt naar de Amerikaanse Indycars.

