‘Grosjean dicht bij een deal met Indycar-team Dale Coyne Racing’

Volgens RACER gaat Romain Grosjean de overstap maken naar de Indycar en gaat hij rijden voor het team van Dale Coyne Racing.

De Fransman, die nog herstellende is van zijn zware crash in Bahrein, is zijn stoeltje kwijtgeraakt bij Haas, maar wil wel blijven racen en heeft zijn zinnen gezet op Amerika. Eerder was hij geen fan van de Indycar. Er zouden volgens hem te veel ovals zijn, maar in 2021 zijn er slechts vier races op de ovals. (Texas dubbelheader, Indy500 en Gateway, red.) “Ik baal dan ook dat ik de kalender niet eerder heb gezien”, vertelde Grosjean begin november tegen onder andere FORMULE 1 Magazine. Naar verluidt wil Grosjean wel gewoon in actie komen op de ovals en tekent hij niet een contract voor uitsluitend de road courses en de stratencircuits.

Grosjean werd eerder al gelinkt aan A.J. Foyt Racing, maar zij kozen uiteindelijk voor Dalton Kellett, maar nu zou de 34-jarige Fransman in gesprek zijn met Dale Coyne Racing. Hij is niet de enige die in gesprek is met dat team: Ed Jones, Charlie Kimball en Pietro Fittipaldi, die Grosjean in Sakhir en Abu Dhabi verving, staan ook nog op het lijstje bij teambaas Dale Coyne. RACER nam nog contact op met de oud Formule 1-coureur, maar hij wilde niet reageren op de geruchten.

