Grosjean in gesprek met een aantal Indycar-teams: ‘Het is zeker een optie’

Romain Grosjean keert waarschijnlijk volgend jaar niet terug in de Formule 1 en dus kijkt de Fransman naar andere raceklasses, waaronder de Indycar. Hij geeft toe dat hij in gesprek is met een aantal teams. “Het is zeker een optie.”

Grosjean was in het verleden niet erg enthousiast over de Indycar. Hij is geen fan van de ovals, maar volgend jaar worden er slechts vier races op een oval (Texas dubbelheader, Indy500 en Gateway, red.) gehouden en dus is het nu wel een optie voor de Fransman.

“Ik heb wat contacten in Amerika. Ik baal ervan dat ik niet eerder de kalender heb gezien, maar nu overweeg ik het zeker”, vertelt de Fransman in gesprek met geselecteerde media, waaronder FORMULE 1 Magazine.

Hij heeft met oud Formule 1-coureur, Marcus Ericsson die nu al een paar seizoenen actief is in de klasse, gesproken. “Hij is razend enthousiast. Het is anders dan de Formule 1. Coureurs spelen een grote rol aangezien de auto’s gelijk zijn. Tuurlijk zijn een paar teams beter, maar iedereen kan races winnen. Ik wil weer winnen en dus heb ik zeker interesse in de Indycar”, aldus Grosjean.

