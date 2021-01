Anderhalve maand na gruwelijke crash toont Grosjean hoe zijn handen herstellen

De handen van Romain Grosjean herstellen goed. De Fransman liep bij zijn gruwelijke crash tijdens de GP van Bahrein ernstige brandwonden op aan handen en enkels, anderhalve maand later mag de voormalig Haas-coureur zijn handen weer zonder verband gebruiken. “En daar is Petrus niet erg rouwig om!”

Tijdens de openingsronde van de Grote Prijs van Bahrein in november ging het gruwelijk mis. Bij het uitkomen van bocht 3 raakt Romain Grosjean Daniil Kvyat, waarna hij op volle snelheid in de vangrails knalde met een vuurzee tot gevolg. De 34-jarige Fransman wist te ontsnappen uit vlammen en hield aan het beangstigende incident brandwonden aan handen en enkels over.

Ondertussen is de crash 45 dagen geleden. De handen van Grosjean herstellen goed. In een nieuwe update op zijn sociale media – Grosjean geeft bijna dagelijks updates over zijn herstel – is te zien hoe zijn handen er anderhalve maand na de crash uitzien. “Mijn handen zijn terug en daar is Petrus (Grosjeans kat, red.) niet erg rouwig om!”, schrijft de voormalig Haas-coureur. “Het is nog niet mooi, dus swipe alsjeblieft niet verder als je het niet wil zien”, waarschuwt hij erbij.

Opgelet, het tweede beeld is niet voor gevoelige kijkers.

