Grosjean kan weer simracen: ‘Hiermee heb ik mijn racelicentie voor 2021 wel gehaald’

Romain Grosjean herstelt goed na zijn beangstigende crash tijdens de Grand Prix van Bahrein. De Fransman is opnieuw aan het simracen en vertelde op het streamingplatform Twitch dat de brandwonden aan zijn handen goed genezen. “Ik ben nog een beetje beperkt in de dingen die ik kan doen.”

Op 29 november hield de hele Formule 1-wereld zijn adem in. Romain Grosjean knalde, na contact met Daniil Kvyat, tijdens de openingsronde van de GP van Bahrein keihard in de muur. De crash zorgde voor een grote vuurzee en de bolide van de Fransman brak in twee, maar na bijna een halve minuut in de vlammen te hebben gezeten, wist Grosjean te ontsnappen. Hij hield aan de crash brandwonden aan handen en enkels over.

Een maand na het verschrikkelijke ongeluk gaat het steeds beter met de voormalig Haas-coureur. Afgelopen woensdag kroop Grosjean voor het eerst weer achter een stuur, zij het voor een simrace op iRacing. Samen met iemand van zijn eigen R8G eSports-team racete hij met een F3-wagen over de virtuele Nürburgring.

“Ik heb hiermee mijn racelicentie voor 2021 wel gehaald”, grapte Grosjean tijdens het simracen, die op het streamingplatform Twitch een update gaf over zijn herstel. “Het gaat alweer iets beter met mijn handen. Ik heb nog wel wat last van mijn linkerhand en ben nog een beetje beperkt in de dingen die ik kan doen. Ik kan mijn duim nog niet echt buigen. Dat is wat lastig tijdens het rijden. Maar het komt allemaal wel weer goed”, blijft de Fransman positief.

