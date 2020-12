Grosjean gaat op onderzoek uit: ‘Ik wil weten waarom ik bij bewustzijn bleef’

Dat Romain Grosjean bij bewustzijn bleef tijdens zijn crash in Bahrein, roept meer vragen dan antwoorden bij hem op. Bij een crash van 60G verlies je normaal gesproken je bewustzijn, maar Grosjean kon al vrij snel uitstappen.

Lees ook: Schaderapport: Wie reed de meeste schade in 2020 en hoeveel kostte Grosjeans megacrash?

In de openingsronde van de Grand Prix van Bahrein ging het behoorlijk mis toen Grosjean Kvyat raakte en de controle over zijn auto verloor. Met een snelheid van 221 kilometer per uur schoot hij door de vangrail en daarbij brak zijn Haas-bolide in tweeën en vloog de auto in brand. Wonderbaarlijk genoeg kon de Fransman gewoon uitstappen en had hij slechts brandwonden opgelopen aan zijn handen en enkels. De FIA is al met een onderzoek begonnen, en nu gaat Grosjean samen met zijn sponsor, Mindmaze, een bedrijf gespecialiseerd op neurologie, ook op onderzoek uit.

“Wij willen graag weten wat er tijdens een ongeluk in je hersenen gebeurt. Normaal gesproken raak je bij een ongeluk van 60G of meer je bewustzijn kwijt, maar ik bleef bij bewustzijn en dat heeft mijn leven gered. Ik wil weten, met sensoren in de balaclava, wat we in de toekomst beter kunnen doen, zodat mocht dit nog een keer gebeuren dat de coureur in kwestie bij bewustzijn blijft en weet wat hij moet doen”, zegt Grosjean.

Lees ook: Coureurs in onwetendheid op boordradio na crash Grosjean: ‘Zeg me alsjeblieft dat hij in orde is’