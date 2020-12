Schaderapport: Wie reed de meeste schade in 2020 en hoeveel kostte Grosjeans megacrash?

Wie heeft de meeste brokken gemaakt in 2020 en wat was de duurste crash van het jaar? FORMULE 1 Magazine heeft ook dit jaar weer bijgehouden wat er allemaal kapot gereden is. Aan de hand daarvan hebben we de volgende ranglijst samengesteld.

Vooropgesteld, het is bij benadering. Het is niet altijd bekend of en wanneer er iets vervangen wordt. FORMULE 1 informeerde bij meerdere teams naar de kosten van de te vervangen onderdelen. De prijzen die gehanteerd zijn, zijn de kosten van de reparatie of vervanging. Het gaat hierbij dus niet om het ontwerp- of ontwikkelproces. Aan de hand daarvan is deze lijst samengesteld. Na de Grand Prix van Rusland maakten we de tussenbalans op en sindsdien is er veel veranderd: zo is Sainz bijvoorbeeld niet langer de coureur die de meeste schade bij elkaar heeft gereden.

Lees ook: Coureurs woedend op boordradio na chaotische start: ‘Hij zou verbannen moeten worden!’

Opvallende zaken

De duurste crash van het jaar was natuurlijk die van Romain Grosjean in Bahrein. Hij schreef vrijwel het hele chassis + motor en versnellingsbak af. Bij elkaar bezorgde hij met de klapper teambaas Günther Steiner een schadebonnetje ter waarde van €3.750.000 euro.

Halverwege het seizoen was Mugello bij afstand het duurste weekend, maar door de megacrash van Grosjean en die van Alexander Albon tijdens de tweede vrije training is de GP Bahrein het duurste weekend van het jaar geworden. Er werd in de woestijn voor liefst €6.050.000 euro aan schade gereden. Het goedkoopste weekend van het jaar was de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi met €0 euro.

Lees ook: Schaderapport 2019: Albon dure klant, Gasly foutloos sinds zomer en ‘Smooth Sainz’

In totaliteit werd er voor €20.805.000 aan schade gereden, vorig jaar lag dat getal een stuk hoger met €34.110.000 euro. Dat komt mede doordat er vorig jaar 21 races gehouden werden en dit jaar slechts 17. Voor zover het iets zegt: per raceweekend werd er dit jaar gemiddeld minder kapotgereden (1,2 miljoen om 1,6 in 2019).

Het team dat dit jaar de meeste schade heeft gereden is Haas, met €5.060.000. De megaklapper van Grosjean in Bahrein is daarvoor bepalend. Na het Amerikaanse team heeft Red Bull de meeste schade gereden met €3.340.000. Mercedes hoefde het minste af te schrijven met slechts €660.000 euro.

Lees ook: Coureurs in onwetendheid op boordradio na crash Grosjean: ‘Zeg me alsjeblieft dat hij in orde is’

(Klik op de foto voor de stukgereden onderdelen per coureur)