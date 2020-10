Schadeklassement: Klappers op Mugello kosten ruim vier miljoen, Norris zuinigst op zijn auto

Wie heeft in de eerste tien races van het seizoen voor het grootste bedrag aan schade gemaakt en wat was de duurste klapper van het jaar? FORMULE 1 heeft ook dit jaar bijgehouden wat er allemaal kapot is gereden. Aan de hand daarvan hebben we de volgende ranglijst samengesteld.

Vooropgesteld, het is interpretatie. We hebben ons best gedaan om de ranglijst zo nauwkeurig mogelijk bij te houden, maar teams zeggen niet altijd wat ze vervangen hebben. De prijzen die we gehanteerd hebben zijn de kosten van de reparatie of vervanging, deze informatie is direct afkomstig van teams. Het gaat hierbij dus niet om het ontwerp- of ontwikkelproces. Er valt één ding ons gelijk op: degene die vorig jaar de minste schade reed, heeft dit jaar de meeste schade.

(Klik op de foto voor de stukgereden onderdelen per coureur)

Norris - 20 Toscane: Voorvleugel (120.000) Tussenstand: €120.000



Hamilton - 19 Engeland: Voorvleugel (120.000), Wagenbodem (140.000) Tussenstand: €260.000



Bottas - 18 Engeland: Voorvleugel (120.000), Wagenbodem (140.000) Tussenstand: €260.000



Russell - 17 België: Voorwielophanging (70.000), Voorvleugel (120.000), Bargeboards (60.000), Sidepods (30.000) Tussenstand: €280.000

Ocon - 16 Spanje: Voorvleugel (120.000), Voorwielophanging (70.000) Italië: Voorvleugel (120.000) Tussenstand: €310.000

Gasly - 15 Steiermark: Wagenbodem (140.000) Toscane: Voorvleugel (120.000), Voorwielophanging (70.000) Tussenstand: €330.000

Pérez - 14 Steiermark: Voorvleugel (120.000), Toscane: Voorvleugel (120.000) Wagenbodem (140.000) Tussenstand: €380.000

Grosjean - 13 Hongarije: Voorvleugel (120.000) Toscane: 2x Voorvleugel (240.000), Wagenbodem (140.000) Tussenstand: €500.000

Räikkönen - 12 Oostenrijk: Wagenbodem (140.000), Voorwielophanging (70.000) Engeland: Voorvleugel (120.000) Toscane: Wagenbodem (140.000), Voorvleugel (120.000) Tussenstand: €590.000

Ricciardo - 11 Steiermark: Achtervleugel (90.000), Achterwielophanging (110.000), Sidepods (30.000), Wagenbodem (140.000), Voorvleugel (120.000), Bargeboards (60.000), Voorwielophanging (70.000) Tussenstand: €620.000

Vettel - 10 Steiermark: Achtervleugel (90.000) Toscane: Voorvleugel (120.000) Rusland: Wagenbodem (140.000), Sidepods (30.000), Voorwielophanging (70.000), Voorvleugel (120.000), Achterwielophanging (110.000) Tussenstand: €680.000

Verstappen - 9 Oostenrijk: Voorvleugel (120.000) Steiermark: Voorvleugel (120.000) Hongarije: Voorvleugel (120.000), Voorwielophanging (70.000) Italië Voorvleugel (120.000) Toscane: Wagenbodem (140.000) Tussenstand: €690.000

Albon - 8 Engeland: Achtervleugel (90.000), Wagenbodem (140.000), Voorwielophanging (70.000), Achterwielophanging (110.000), Sidepods (30.000) Italië: Wagenbodem (140.000), Voorvleugel (120.000) Tussenstand: €700.000

Leclerc - 7 Steiermark: Wagenbodem (140.000) Italië: Wagenbodem (140.000), Voorwielophanging (70.000), Achterwielophanging (110.000), Sidepods (30.000), Bargeboards (60.000), Voorvleugel (120.000), Achtervleugel (90.000), Spiegels (5000) Tussenstand: €765.000

Magnussen - 6 Engeland: Wagenbodem (140.000), Voorvleugel (120.000), Voorwielophanging (70.000), Achterwielophanging (110.000), Sidepods (30.000) Toscane: Achtervleugel (90.000, Achterwielophanging (110.000), Wagenbodem (140.000) Tussenstand: €810.000

Kvyat - 5 Oostenrijk: Achterwielophanging (110.000), Achtervleugel (90.000) Wagenbodem (140.000) Engeland: Achtervleugel (90.000), Achterwielophanging (110.000), Voorwielophanging (70.000), Voorvleugel (120.000), Spiegels (5.000), Bargeboards (60.000), Sidepods (30.000) 70th Anniversary: Wagenbodem (140.000) Tussenstand: €965.000

Giovinazzi - 4 Steiermark: Achtervleugel (90.000) België: Achtervleugel (90.000), Voorvleugel (120.000), Wagenbodem (140.000), Sidepods (30.000), Bargeboards (60.000), Voorwielophanging (70.000), Achterwielophanging (110.000) Toscane: Voorvleugel (120.000), Voorwielophanging (70.000), Wagenbodem (140.000), Spiegels (5.000), Bargeboards (60.000) Tussenstand: €1.105.000

Latifi - 3 Oostenrijk: Voorvleugel (120.000), Achtervleugel (90.000) Hongarije: Wagenbodem (140.000) 70th Anniversary: Wagenbodem (140.000) Toscane: Achterwielophanging (110.000), Achtervleugel (90.000), Sidepods (30.000) Rusland: Achtervleugel (90.000), Achterwielophanging (110.000), Sidepods (30.000), Voorvleugel (120.000), Voorwielophanging (70.000) Tussenstand: €1.140.000

Stroll - 2 Toscane: Achtervleugel (90.000), Achterwielophanging (110.000), Wagenbodem (140.000), Sidepods (30.000), Bargeboards (60.000), Motorkap (70.000), Spiegels (5.000), Voorvleugel (120.000), Monocoque (400.000) Rusland: Voorvleugel (120.000), Achterwielophanging (110.000) Tussenstand: €1.255.000

Sainz - 1 Oostenrijk: Voorvleugel (120.000) Engeland: Voorvleugel (120.000), Wagenbodem (140.000) Toscane: Voorvleugel (120.000), Voorwielophanging (70.000), Monocoque (400.000) Rusland: Achtervleugel (90.000), Voorvleugel (120.000), Voorwielophanging (70.000), Bargeboards (60.000) Tussenstand: €1.310.000

Vijf conclusies

Vorig jaar had Carlos Sainz de minste schade maar dat is dit jaar andersom. Het overgrote deel van zijn totaalbedrag is een gevolg van ‘Mugello’. Vorige week in Rusland voegde hij daar nog fijntjes een extra schadebonnetje aan toe.

Waar men bij McLaren wel blij mee zal zijn is het rijgedrag van Sainz’ teamgenoot Lando Norris. De Brit heeft tot nu toe de minste brokken gemaakt. Hij is ‘slechts’ eenmaal zijn voorvleugel kwijtgeraakt. Dat gebeurde tijdens de tweede vrije training op Mugello. Norris is zijn 31 races als F1-coureur sowieso grotendeels uit de problemen gebleven, vorig jaar eindigde hij als rookie op plek 17 met een kleine 7 ton aan stukgereden onderdelen.

Het ‘goedkoopste’ weekend van het jaar was de Spaanse Grand Prix. Esteban Ocon crashte in de derde vrije training en moest zijn voorvleugel en achtervleugel vervangen. Bij elkaar kostte dit €210.000 euro. De Fransman was dat weekend de enige met echte schade.

Klapper van Mugello

De duurste crash van het seizoen door één coureur is die van Lance Stroll op Mugello. De Canadees kon er weinig aan doen, er brak iets af bij het insturen van de tweede Arrabiata. Zijn auto lag in puin en vloog ook nog kortstondig in brand. Schade: ruim een miljoen.

Het zal geen verrassing zijn dat Mugello het duurste weekend van het seizoen tot nu toe is , de totale schadekosten bedroegen €4.050.000 euro. De startcrash waarbij Sainz, Giovinazzi, Magnussen en Latifi betrokken waren, leverde een kostenpost op van €1.555.000.

In totaal is er €13.070.000 schade gereden dit seizoen. 31 procent daarvan is afkomstig van de klappers op Mugello. Het team dat de meeste schade heeft gereden tot dusver is Alfa Romeo. Dat heeft in totaal voor €1.695.000 euro op de schadeformulieren staan. Mercedes heeft het minste moeten afschrijven: ‘slechts’ €520.000 euro.

