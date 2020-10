Pérez over contract voor 2021: ‘Er is vooruitgang geboekt’

Sergio Pérez zegt niet gehaast te zijn in zijn zoektocht naar een stoeltje voor 2021. De Mexicaan, die vorige maand zijn vertrek bij Racing Point aankondigde, voert gesprekken met meerdere teams. “Ik denk dat in dit stadium niemand haast heeft, de teams niet en ik ook niet.”

Pérez kreeg vorige maand te horen dat hij bij Racing Point, volgend jaar Aston Martin, plaats moet maken voor viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel. De Mexicaan had nog een contract tot en met 2022 bij het team, maar dat werd afgekocht om de Duitser binnen te halen. Sindsdien is Pérez in gesprek met meerdere teams.

Haas en Alfa Romeo lijken tot de opties te behoren, maar Pérez weigert namen van teams te noemen. Wel benadrukte hij dat hij alleen in een langetermijnproject wil stappen dat enig potentieel biedt bij de reglementswijzigingen van 2022. Voorlopig verwacht de Mexicaan niet dat hij snel met nieuws kan komen. “Wie weet, er is nog niets getekend”, vertelt Pérez aan Autosport. “Maar er is zeker vooruitgang geboekt, dus we zullen zien in de komende weken”, voegt hij eraan toe.

“Zoals ik al eerder heb gezegd, ik denk dat in dit stadium niemand haast heeft, niet de teams en ikzelf ook niet. Laten we dus afwachten, er is nog een lange weg te gaan”, aldus de Mexicaan. Moest Pérez geen stoeltje vinden in de Formule 1, dan kan hij uitwijken naar het Amerikaanse IndyCar-kampioenschap. McLaren heeft namelijk zijn interesse geuit om hem volgend jaar voor het IndyCar-team aan te werven.

