Pérez: ‘Weten dat je zo’n goede auto achterlaat, doet pijn’

Sergio Pérez geeft toe dat hij het moeilijk heeft met zijn vertrek bij Racing Point aan het einde van dit seizoen, omdat hij weet dat het team volgend jaar een “geweldige” auto zo hebben. “Ik weet dat ik een geweldige auto achterlaat, die er veelbelovend uitziet voor volgend jaar.”



In aanloop naar de Toscaanse GP raakte bekend dat Sergio Pérez Racing Point aan het einde van het seizoen verlaat. Het team uit Silverstone, dat volgend jaar onder de naam Aston Martin zal racen, trok Sebastian Vettel aan als vervanger van de Mexicaan. Pérez, die sinds 2014 voor Force India/Racing Point rijdt, zal in 2021 niet de vruchten kunnen plukken van de veelbelovende ontwikkeling van de RP20.

“Ik weet dat ik een geweldige auto achterlaat, die er veelbelovend uitziet voor volgend jaar”, vertelt Pérez aan Motorsport Week. “Het team zal volgend jaar zeker sterker zijn dan dit jaar”, voorspelt hij. Daar heeft Pérez het moeilijk mee.

“In dat opzicht doet het wat meer pijn dat je weet dat je een goede auto achterlaat. Maar je weet maar nooit in de toekomst, de dingen in de Formule 1 veranderen zo snel. Laten we afwachten wat de toekomst in petto heeft.” Pérez is sinds de bekendmaking van zijn vertrek op zoek naar een nieuw team voor 2021. Zowel Haas als het IndyCar-programma van McLaren werden al als mogelijkheid genoemd.



