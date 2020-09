Sainz boos om situatie Pérez: ‘Formule 1 gaat niet alleen maar om presteren’

Carlos Sainz is niet blij met de situatie waar Sergio Pérez zich nu in bevindt. “Presteren alleen is niet meer belangrijk. Er zijn ook andere belangen”, zegt Sainz.

Afgelopen woensdag kreeg Sergio Pérez te horen dat zijn stoeltje in 2021 wordt overgenomen door Sebastian Vettel, ondanks dat de Mexicaan nog een contract had voor volgend jaar.

Lees ook: Racing Point: ‘Was contractueel onmogelijk om Stroll te laten vertrekken’

Carlos Sainz is boos om de situatie waar de Mexicaan zich nu in bevindt. “Zijn vertrek laat zien dat Formule 1 niet alleen maar om presteren draait. Als we alleen maar op onze prestaties beoordeeld worden, was er geen reden geweest om hem weg te doen. Maar in de Formule 1 zijn er andere belangen”, vertelt Carlos Sainz aan Marca.

“Hij heeft het team van een faillissement gered en nu willen zij niet meer met hem door. En dan gebeurt het ook nog op een moment wanneer hij eindelijk een goede auto tot zijn beschikking heeft. Het maakt me boos aangezien ik een goede band met hem heb en ik hem respecteer als coureur. Ik hoop dat hij elders een stoeltje kan vinden”, aldus de McLaren-coureur.

Lees ook: Binotto: ‘Vettel tijdig over zijn vertrek ingelicht zodat hij kans had om ander team te zoeken’