Racing Point: ‘Was contractueel onmogelijk om Stroll te laten vertrekken’

Racing Point-teambaas Otmar Szafnauer stelt dat het contractueel onmogelijk was om Lance Stroll te laten vertrekken in plaats van Sergio Pérez. Het team kon bij Pérez gebruik maken van een clausule waardoor zijn contract, dat tot eind 2022 zou lopen, werd afgekocht voor de komst van viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel.

Afgelopen woensdag maakte Pérez via Twitter bekend dat hij plaats moest maken bij Racing Point, waar hij al zeven jaar rijdt. Het was daarna alleen nog maar een formaliteit dat Vettel werd aangekondigd bij het team, dat volgend jaar de naam Aston Martin draagt. Voor Racing Point was het onmogelijk om Stroll uit het team te zetten na dit seizoen, maakt Szafnauer bekend.

“Lance zit al een aantal jaren bij ons, hij is pas 21 jaar en ja, zijn vader is eigenaar van het team”, zegt Szafnauer tegen The Race. “Dus toen we keken naar een rijderswissel omdat Sebastian beschikbaar was, moest het wel Checo worden omdat hij wat opties in zijn contract had die Lance niet had”, zo verklaart hij de keuze om Pérez’ contract af te kopen.

Volgens Szafnauer is het echter ook terecht dat Stroll bij het team blijft. “Lance is nog steeds jong en is pas bezig aan zijn tweede seizoen met ons. Hij zit in een stijgende lijn, geniet van zijn sterkste seizoen tot nu toe in de sport en staat vierde in het kampioenschap na zijn podium. Er zit nog meer potentie in. Hij laat duidelijk zijn talent zien en verdient het volledig om volgend jaar naast Sebastian te rijden”, aldus de Roemeen.