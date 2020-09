Binotto: ‘Vettel tijdig over zijn vertrek ingelicht zodat hij kans had om ander team te zoeken’

Ferrari heeft Sebastian Vettel in een vroeg stadium van zijn laatste contractjaar verteld dat hij het team zou verlaten, zodat de Duitser een zo goed mogelijke kans had om een ander stoeltje voor 2021 te vinden. Dat zegt teambaas Mattia Binotto. “Voor de Formule 1 is het geweldig dat Seb volgend jaar nog steeds deel is van de grid.”



In mei, nog voor er dit seizoen een race gereden was, raakte bekend dat Sebastian Vettel Ferrari aan het einde van het seizoen verlaat. Carlos Sainz is volgend jaar zijn vervanger. Vettel verhuist naar Racing Point, dat volgend jaar als Aston Martin op de grid verschijnt. Ferrari-teambaas Mattia Binotto zegt blij te zijn dat de viervoudig wereldkampioen in de F1 actief blijft en dat hij had gehoopt dat de vroegtijdige aankondiging van Vettels vertrek hem zou helpen in de zoektocht naar een nieuw team.

“Ik denk dat het geen verrassing is”, reageert Binotto op Vettels overstap naar Aston Martin. “We zijn erg blij met die uitkomst. Ik denk dat het feit dat we hem onze beslissing voor volgend jaar heel vroeg in het seizoen hebben verteld, was om hem alle kansen te geven om een stoeltje voor 2021 te vinden. Ik ben erg blij voor hem als persoon.“

“Voor de Formule 1 is het geweldig dat Seb volgend jaar nog steeds een van de coureurs is,” gaat Binotto verder, “omdat hij nog steeds een viervoudig wereldkampioen en een fantastische coureur is. Of hij het goed zal doen bij Aston Martin of Racing Point of hoe het ook heet? Ik denk van wel, ik hoop dat hij goed presteert, zeker. Ik denk dat we hem volgend jaar kunnen uitdagen en hopelijk staan we voor hen”, aldus de Ferrari-teambaas.



