Coronavertraging bij Haas? ‘Ferrari’s motorengineers kunnen niet naar Engeland’

De kans bestaat dat het team van Haas haar Ferrari-motor pas bij de wintertest in Bahrein (medio maart) voor het eerst kan aanzwengelen. De reden? Door de coronamaatregelen kunnen Ferrari’s motorengineers niet naar Engeland komen.



Haas is een Amerikaans team en werkt zoals bekend nauw samen met het Italiaanse Ferrari en Dallara, maar haar 2021-auto’s worden op Haas’ uitvalsbasis in het Britse Banbury geconstrueerd. Dit omdat de 2021-auto’s in grote mate op de 2020-bolides gebaseerd zijn, en veel van de onderdelen daarvan nog in Banbury lagen. En daarin zit hem het probleem, bericht Auto, Motor und Sport.

Volgens de Duitse publicatie is het Ferrari’s motorengineers momenteel namelijk niet toegestaan vanuit Italië Engeland in te reizen. Niet zonder eerst twee weken in quarantaine te gaan, althans. Sterker nog, teambaas Günther Steiner kampt met hetzelfde probleem. “Ik moet ook eerst twee weken in quarantaine als ik naar Engeland ga. Er zijn alleen uitzonderingen voor topsporters.”

Lees ook: Steiner geeft toe: ‘Was een grote kans dat Haas 2020 niet zou overleven’

Steiner zit dus vast in Amerika, waar hij woont, terwijl Ferrari’s motorengineers vooralsnog in Italië blijven. Dat betekent dus ook dat Haas de motor weliswaar kan laten invliegen, maar er zonder de benodigde hands-on kennis van de engineers niks mee kan. Geen fire up bij Haas dus van de winter. Volgens Auto, Motor und Sport kan Haas haar motor pas bij de wintertest in Bahrein laten proefdraaien.

Beter nieuws aangaande Haas is dat het goed op schema ligt met de ontwikkeling van de 2021-auto. De VF-21, zoals deze zal heten, moet begin februari voor het eerst in elkaar worden geschroefd. Coureurs Mick Schumacher en Nikita Mazepin – zij vallen onder de topsportregeling – zouden in de eerst helft van februari stoeltjes komen laten schuimen.

Lees ook: Steiner moest Gene Haas overtuigen van rookie-duo: ‘Eén stap naar achter, twee vooruit’