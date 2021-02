Mazepin debuteert onder neutrale vlag, Russiche vlag verboden door dopingsanctie

Nikita Mazepin zal binnenkort geen Russisch vlaggetje krijgen naast zijn naam in de Formule 1-uitslagen. De jonge Rus van Haas debuteert door een dopingsanctie tegen Rusland onder neutrale vlag.

In december besliste het TAS, het internationaal arbitragetribunaal van de sport in Zwitserland, dat de dopingsancties die het Wereldantidopingagentschap WADA tegen Rusland oplegde, overeind blijven. De duur van de straf werd wel ingekort van vier naar twee jaar. Rusland mag daardoor niet deelnemen aan grote internationale kampioenschappen. De straf is een gevolg van het door de staat gestuurd dopingsysteem dat de Russen tijdens de winterspelen in eigen land in 2014 hadden opgezet. De sanctie geldt tot en met 16 december 2022.

De Russische autosportfederatie deed bij de FIA navraag of die straffen ook gelden voor autosport. De FIA bevestigde dat Rusland ook in wereldkampioenschappen in de autosport, waaronder de Formule 1 en Formule E, niet vertegenwoordigd mag worden.

Concreet betekent dat dat Nikita Mazepin, die weldra zijn F1-debuut maakt, de komende twee seizoenen niet onder Russische vlag mag rijden, maar onder een neutrale vlag. Sotsji mag wel gewoon een Grand Prix organiseren, maar het volksland van Rusland mag dan weer niet gespeeld worden. In de Formule 2 gelden de sancties niet. Ferrari-junior Robert Shwartzman mag dus wel onder de Russische vlag aantreden.

