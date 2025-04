Ferrari heeft alvast een voorproefje gegeven van de speciale livery voor de Grand Prix van Miami, met wit-blauw gekleurde raceoveralls waarin Charles Leclerc en Lewis Hamilton poseren. Het raceweekend in Miami markeert een jaar sinds HP zich als titelpartner bij de Scuderia voegde: reden genoeg voor de Italiaanse renstal om dat te vieren. Bekijk hier de foto’s en de video van de kleurstelling waarin Leclerc en Hamilton dit weekend in actie komen.

Later op de avond, wanneer het middag is in Miami, gaan de twee SF-25’s het circuit op en wordt de speciale livery onthuld. De carrosserie wordt gepresenteerd door Charles Leclerc, Lewis Hamilton en teambaas Fred Vasseur. Zij tillen een blad op waarop fans, via het door HP gepromote initiatief ‘Messages of Forza’, persoonlijke boodschappen hebben achtergelaten ter gelegenheid van het eenjarig jubileum van de samenwerking met Ferrari.

Get a better look at the blue vibe⚪🔵 pic.twitter.com/0lnkTIB3Pa — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) April 30, 2025

Ready to race in our special Miami suits ⚪🔵 pic.twitter.com/RvzRh3Sbpb — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) April 30, 2025

