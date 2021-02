Wat is er nieuw en wat is hetzelfde aan de AT02: ‘AT01 was onze beste auto ooit’

Met de AT01, de auto van vorig jaar, was een goede basis neergezet, meent technische directeur Jody Eggington. Voor de AT02 die vandaag werd gepresenteerd lag de focus dan ook vooral op aerodynamische doorontwikkeling. Dit om vooral het verlies van downforce als gevolg van het nieuwe reglement op te vangen, Eggington legt uit.

Het oppervlak van de vloer van de 2021-auto’s is aan nieuwe regels gebonden, er wordt gerekend op een verlies van ongeveer 15 procent aan neerwaartse druk. De verwachting is dat teams dit gedurende het seizoen al hebben goedgemaakt. “We hebben er veel tijd in gestoken om dat verlies voor nu zoveel mogelijk te beperken. Ik denk dat de gripniveaus zich zullen verhouden tot die van halverwege 2020.”

“Daarnaast is er ook geprobeerd om het kader waarbinnen de auto aerodynamisch gezien maximaal presteert te vergroten. Dit zal blijven doorgaan tijdens het seizoen, we splitsen de manuren tussen 2021 en 2022 om beide projecten te maximaliseren.”

Alpha Tauri kende vorig jaar een seizoen met mooie uitschieters, uiteraard was er de zege van Pierre Gasly maar ook op Imola en Portugal was de AT01 erg snel. “Het was de beste auto die we tot nu toe hebben gebouwd. De STR14 van ’19 was ook niet slecht maar de AT01 ontwikkelde zich tijdens het seizoen heel goed door. Met de veranderingen voor dit jaar hebben we tokens moeten gebruiken, het chassis hebben we daarbij intact gelaten. Dat stond goed samen met de motor van Honda.”

Het is bekend dat de Japanners de motor van een flinke upgrade hebben voorzien, dat gaf Eggington en zijn team de kans om daar ook aanpassingen te doen. “Daarmee hadden we mogelijkheid om het bodywork er omheen te verbeteren. Ik weet zeker dat ze alles er aan doen om ons vooruit te helpen, Honda is enorm gebrand.”

“We hebben ook besloten om door te gaan met de versnellingsbak, achterwielophanging en enkele onderdelen van de voorwielophanging van Red Bull. Dezelfde dus als in 2020. De tokens zijn daarom ingezet om een nieuwe neus en de rest van de voorwielophanging te ontwerpen.”