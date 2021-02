Presentatie Alpha Tauri: dit is de nieuwe auto van Gasly en Tsunoda

Dit is hem dan, de Alpha Tauri AT02. Het team presenteerde vanochtend zijn auto online en qua livery lijkt deze op een paar kleine wijzigingen na veel op die van vorig jaar. Opvallend: de witte velgen.

Alpha Tauri is na McLaren het tweede team dat zijn auto voor 2021 toont aan het publiek. Het heeft behalve kersverse Grand Prix-winnaar Pierre Gasly ook een nieuw gezicht, Yuki Tsunoda heeft na een jaar F2 de laatste stap gezet en van de kleine Japanner wordt veel verwacht dit jaar.

Lees ook: Tost ziet weg terug naar Red Bull voor Gasly ‘als hij zo doorgaat als in 2020’

Teambaas Franz Tost is onder de indruk van Tsunoda. “Pierre is een goede leider en zal Yuki goed kunnen helpen bij zijn ontwikkeling. Hij deed het geweldig vorig jaar, derde in het F2-kampioenschap en races winnen met prachtige manoeuvres.” Ondanks de hoogtepunten van 2020 ziet Tost wel punten voor verbetering van zijn team.

“Drie van de vier uitvalbeurten waren door betrouwbaarheidsproblemen, eentje kwam omdat Pierre bij een crash betrokken was. Dat zijn vier verloren kansen op punten. We moeten vermijden dat we onszelf in die situaties plaatsen. Er is genoeg werk te doen, ik hoop dat de auto zo goed is als hij lijkt. Dan kunnen we een nog beter seizoen draaien.”