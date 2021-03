Ferrari presenteert SF21: veel van hetzelfde maar met een groen tintje

Ferrari heeft vanmiddag als laatste team zijn auto voor 2021 gepresenteerd. De SF21 heeft dezelfde matte kleur als vorig jaar maar ook een vleugje burgundy red gekregen, zoals tijdens de jubileumrace in Mugello werd gebruikt. Meest in het oog springende zijn de groene letters waarmee het logo van Mission Winnow op de auto is geschreven.

“De achterkant heeft dezelfde kleur als de allereerste Ferrari, de 125 S”, vertelde teambaas Mattia Binotto in de online presentatie. “Gaandeweg naar voren verandert het in het moderne rood zoals we dat de afgelopen jaren hebben gebruikt. We staan dit seizoen voor vele uitdagingen en met deze livery resetten we als het ware en maken we ons op voor de toekomst.”

De auto’s zijn dit jaar een voortzetting van die van vorig jaar, de SF21 is geen uitzondering. “We hebben de auto waar mogelijk doorontwikkeld. De motor is compleet nieuw, voor de achterkant hebben we onze twee tokens ingezet om deze te upgraden”, aldus de Scuderia in het persbericht. De auto zal morgen zijn debuut maken tijdens een filmdag op het circuit in Bahrein waar vrijdag de wintertests beginnen.

De Scuderia kende in 2020 een dramatisch seizoen. De naweeën van de straf die het kreeg opgelegd na het gebruik van een illegale motor in 2019 dreunden door. De SF1000 was niet vooruit te branden en dus moest het roer om, zowel de krachtbron en het chassis moesten rigoreus onder handen genomen worden.

“Het afgelopen seizoen maakte duidelijk waar we stonden met de motor”, legt motorbaas Enrico Gualtieri uit. “We hebben met alle afdelingen samengewerkt om alles eruit te halen. De opdracht was om samen met de chassis-ontwerpers tot een effeciëntere auto te komen. De nieuwe motor alleen zou voor een tiende winst per ronde moeten zorgen. De hybride systemen en de electronica zijn gereviseerd en geoptimaliseerd.”

Volgens collega Enrico Cardile, hoofd van de chassis-afdeling, was de keuze om de achterkant van de auto opnieuw te ontwerpen snel gemaakt. “Samen met de motorbouwers hebben we nu een smallere achterkant gecreëerd. Daarnaast hebben we ook de koeling verbeterd. Wegens de nieuwe aerodynamica-regels hebben we geprobeerd daar meer te winnen dan we verloren hebben. Aan de voorkant zijn er minder drastische wijzingingen, wel is er een nieuwe voorvleugel en neus. Het onderstel en de wielophanging is nog wel hetzelfde als die van vorig jaar.”