Foto’s: Aston Martin maakt met shakedown op Silverstone eerste F1-meters sinds 1960

Aston Martin, het voormalige Racing Point, heeft met een shakedown op Silverstone de eerste Formule 1-meters namens het merk gemaakt sinds de Britse Grand Prix van 1960.

Destijds waren Roy Salvadori en Maurice Trintignant de coureurs die, eveneens op Silverstone, in actie kwamen. Zonder bijster veel succes: Salvadori reed de race niet uit, Trintignant werd elfde.

60 years in the making. @AstonMartin is back on track. 💚 #AMR21 pic.twitter.com/G8divodE5q — Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) March 4, 2021

Het Silverstone van nu is niet meer dat van toen, maar het voormalige legervliegveld was voor het ‘nieuwe’ Aston Martin nog altijd een toepasselijke plaats om het verleden nieuw leven in te blazen. Met de gloednieuwe AMR21 en Lance Stroll en Sebastian Vettel achter het stuur.

Honderd kilometer reden de Canadees en Duitser bij elkaar opgeteld, de maximale afstand op een zogenaamde filmdag. Het waren de eerste kilometers met de AMR21, en voor Vettel zijn eerste niet-Ferrari optreden sinds 2015. Aston Martin heeft niet aangegeven hoe de shakedown is verlopen maar het heeft wel een aantal foto’s opgeleverd van één van de opvallendste auto’s van het veld.

