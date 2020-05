FIA keurde Racing Points ‘roze Mercedes’ goed na fabrieksbezoek

Racing Points ‘roze Mercedes’ heeft ook bij autosportbond FIA tot gefronste wenkbrauwen geleid, maar sinds een winters bezoek aan de fabriek in Silverstone, is de FIA ervan overtuigd dat de auto legaal is.

Dat vertelt Racing Points technisch directeur Andrew Green aan Motorsport, met de FIA die volgens hem toch maar even poolshoogte is gaan nemen op de Racing Point-fabriek, nadat het team met de RP20 een bolide presenteerde die wel erg veel gelijkenissen vertoonde met de Mercedes van 2019.

“Toen we de auto onthulden, hebben we er met de FIA over gesproken en is de FIA bij ons op de fabriek langs geweest”, vertelt Green. “Ze hebben toen naar het ontwerp van de auto gekeken, en naar wat we gedaan hebben.”

“Ze hebben zelfs de ontwerpdata van de Mercedes van vorig jaar ernaast gelegd en met die van ons vergeleken. Ze hebben alles echt grondig nagekeken en zijn volledig gerustgesteld dat onze auto daadwerkelijk door onszelf is ontworpen.”

De RP20 mag volgens Green ‘wat overeenkomsten met de Mercedes vertonen’: “Maar het zijn overeenkomsten, meer niet. Hij is niet hetzelfde. Zodoende is er ook geen grond voor een protest”, zo geeft hij dat geen kans van slagen, ondanks de kritiek van een aantal teams op de ‘roze Mercedes’.

