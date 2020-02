Brown over Racing Point: ‘In de pitstraat spreken we al van Copy Point’

Racing Point wordt in de pitstraat al ‘Copy Point’ genoemd, zegt McLaren-CEO Zak Brown. De RP20 van het roze team lijkt verdacht veel, ook qua resultaten, op de winnende 2019-Mercedes. De concurrentie ergert zich daarom mateloos aan de prestaties die het team laat zien tijdens de testdagen in Barcelona.

“De RP20 is duidelijk een zeer goede auto”, vertelt de McLaren-topman in een interview met F1 TV. “Het zou wel moeten, want ik denk dat dit de Mercedes van vorig jaar is. Het voldoet nog steeds aan de regels, maar in de pitstraat spreken we al van ‘Copy Point’.”

“Het is een erg makkelijke manier om dichtbij de topteams te komen”, vervolgt de Amerikaan. “Ze werken nog steeds volgens de reglementen en hebben een goede auto. Ik denk dat ze erg snel zijn.”

Op de vraag of McLaren geïnspireerd kan worden door een ander team, antwoordt Brown: “Het ligt eraan wat je wilt. Als je een andere auto namaakt, zul je nooit voorin meedoen. Maar het is zeker een doeltreffende manier om de vierde plaats in handen te krijgen. Om echt mee te kunnen draaien in de top, moet je een betere auto dan Mercedes hebben, niet een kopie. Maar het is een goede manier om hogerop te komen.”

“Het ligt ook aan het team zelf”, vertelt Brown. “Sommige engineers willen trots zijn op hun eigen uitvindingen en zijn dus niet blij met een kopie. Neem het DAS-systeem van Mercedes, dat vind ik echt fantastisch. Daar draait de F1 om: innovatie. Het is heel simpel, als je Mercedes wilt verslaan, moet je een betere auto dan die van hun ontwikkelen.”