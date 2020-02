Technisch directeur Racing Point: ‘Er is niets over van de 2019-auto’

Technisch directeur van Racing Point Andrew Green zegt dat de RP20 helemaal opnieuw is ontworpen. Volgens de Brit is er vrijwel niets van de 2019-auto gebruikt voor de splinternieuwe bolide.

Volgens Green is de gloednieuwe RP20 helemaal vanuit het niets ontworpen. “Beginnend met een leeg vel papier”, licht de technisch directeur toe. “We hebben alles toegepast wat we de afgelopen seizoenen hebben geleerd”, vertelt hij aan Racing Point,”gecombineerd met wat we van onze concurrenten hebben overgenomen. We hebben onszelf de beste kans gegeven om ons tijdens het laatste seizoen onder de huidige regelgeving te verbeteren.”

Lees ook: Racing Point toont auto voor 2020, BWT nieuwe titelsponsor

Green vertelt dat Racing Point twee grote zwaktes in de afgelopen seizoenen had: balans en downforce. “Ik geloof dat we deze twee problemen hebben aangepakt. Sergio (Pérez, red.) en Lance (Stroll, red.) merken al een verschil in de simulator”, aldus de technisch directeur. “We hopen dit verschil ook op het circuit te zien.” Volgens de Brit heeft het team veel geleerd van het moeilijke 2019-seizoen. “Nu kunnen we laten zien waartoe we in staat zijn.”

Lees ook: Szafnauer: ‘Aston Martin moet vanaf 2021 een topteam worden’

Ook teambaas Otmar Szafnauer kijkt uit naar het 2020-seizoen. “We zijn van plan om dit jaar dichter bij de derde plaats te eindigen. We weten dat de RP20 op elk gebied een stap vooruit is”, vertelt Szafnauer. “Maar waar dat ons brengt, hangt af van wat de concurrentie in de winter heeft gedaan.”