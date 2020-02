Racing Point toont auto voor 2020, BWT nieuwe titelsponsor

Racing Point vat zijn laatste jaar voor de transformatie naar Aston Martin F1 aan in het gekende roze. Het team uit Silverstone toonde in Oostenrijk de RP20 aan het publiek. BWT vervangt SportPesa dit jaar als titelsponsor. Voluit heet het team voortaan BWT Racing Point Formula One Team.



Racing Point trok naar het hoofdkwartier van hoofdsponsor BWT om de auto voor 2020 te onthullen. BWT treedt dit jaar op als titelsponsor. De RP20, zoals de bolide officieel heet, heeft de vertrouwde roze kleur.

“De auto ziet er mooi uit, maar als coureur wil je op dit moment maar een ding weten: hoe snel is de auto?”, vertelt Sergio Perez. Ook teamgenoot Lance Stroll kan niet wachten tot hij weer kan racen. “De batterijen zijn opnieuw opgeladen, nu wil ik gewoon in de auto stappen.”

“Met maar zes in plaats van acht testdagen moeten we het meeste maken van onze testdagen”, beseft Perez het belang van de testdagen. Perez komt in Oostenrijk even terug op zijn recente contractverlenging. Hij ligt tot 2022 onder contract bij Racing Point. “Het is mooi om een team zo te zien groeien. Er is geen enkel team dat zo’n stappen heeft gezet”, blikt Perez terug. “En ook de toekomst ziet er goed uit”, vult hij aan.

